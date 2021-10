Férias escolares - 5 destinos em SP para curtir em julho

Mais um período de férias escolares durante a pandemia de coronavírus no Brasil e é muito provável que você cumpriu meses de isolamento social em casa, seguindo também os demais protocolos de segurança.

O covid-19 ainda não foi embora e temos um longo caminho a percorrer até que tudo volte ao normal, porém, com o ritmo de vacinação acelerado no Estado e transição para fase verde pelas cidades, o momento se torna mais favorável que o mesmo período do ano anterior para uma viagem com o destino mais seguro possível.

Para ajudar na escolha, caso opte por sair de casa com a família, selecionamos alguns locais como sugestão e próximos da capital São Paulo, facilmente encontrados com passagem online , sem a necessidade de se deslocar aos guichês das rodoviárias.

Mesmo para quem opte por não viajar de carro, os percursos são curtos nestes roteiros. Diversas empresas de ônibus de viagem seguem protocolos rigorosos de descontaminação e limpeza nos interiores dos veículos antes e depois de qualquer viagem, tornando-os seguros para embarque.

A lista abaixo é composta por lugares ao ar livre, favorecendo o ecoturismo (evitando aglomeração e compartilhamento de objetos, por exemplo) ou com presença de piscina, já que estudos recentes comprovaram que não há contaminação pela água. Escolha o transporte com sabedoria e avalie os destinos:

SÃO ROQUE

Uma rota com 10 km de vinícolas, ar puro e uma vasta cartela de gastronomia. Nesta época mais fria do ano, a cidade de São Roque pode ser o cenário ideal para fugir da agitação da capital. A pouco mais de uma hora de São Paulo, a cidade é repleta de paisagens inspiradoras, principalmente na Estrada do Vinho.

Outro passeio interessante principalmente para as crianças é o Ski Mountain Park. O parque de diversões tem pistas de esqui não só para os pequenos, pois os

adultos que quiserem se aventurar na atração também têm esta oportunidade. Além do esqui, o ambiente possui outras opções de esportes de aventura, como arvorismo e escalada.

ÁGUAS DE LINDÓIA

O frio de julho não é impeditivo para aproveitar os hotéis fazenda, resorts e pontos turísticos desta cidade, já que é conhecida pelas suas nascentes quentes e medicinais. As famosas águas termais em Águas de Lindóia ficam apenas a 170 km de São Paulo e são excelentes opções para quem pretende tirar o período de férias para descansar.

As águas nascem do solo em uma temperatura de 28ºC e abastecem o Balneário Municipal, ponto turístico da cidade. O local oferece dezenas de atividades, como banhos de imersão e hidromassagem. Se as crianças preferirem o agito, o ambiente também conta com piscinas aquecidas e toboáguas diversos.

A experiência do banho nas águas termais é fantástica. Especialistas afirmam que essas águas possuem propriedades medicinais, que podem ser digestivas e até diuréticas, servindo inclusive de tratamento ou prevenção de diversas doenças, como reumatismos, artrites, entre outras. Algumas pessoas arriscam que as águas podem ter ativos tônicos para rejuvenescimento da pele. Vale a visita.

ATIBAIA

Praticamente vizinha de São Paulo, a tranquila Atibaia também é ótima opção para quem pretende apreciar belezas naturais, uma excelente gastronomia e… altura.

Na cidade que fica a 60 km da capital, os voos de balão fazem parte do catálogo de turismo de aventura e garantem uma vista deslumbrante do alto. Para quem prefere manter os pés em terra firme ou na água, Atibaia oferece passeios de maria-fumaça, barco e pedalinho, além de arvorismo e pedaladas por trilhas. O turista em Atibaia também pode avistar a cidade do alto, sem necessariamente voar de balão.

A Pedra Grande pode ser acessada por trilhas e fica a 1.450 metros de altitude e o lugar é ótimo para tirar fotos incríveis, procure nas redes sociais. E consulte disponibilidade.

HOLAMBRA

Esta é uma indicação para apreciadores de arquitetura europeia e flores, muitas flores. As iniciais das palavras Holanda, América e Brasil formam o nome da cidade e como a primeira parte sugere, Holambra foi colonizada e fundada por imigrantes holandeses em 1948.

O município é considerado o local com maior influência da cultura holandesa no país, além de ser conhecido como “Cidade das Flores”. Mais de 45% da produção de flores do país está concentrada lá.

Além dos típicos moinhos holandeses, os caminhos de flores são cenários perfeitos para admirar.

A cidade é cheia de plantações de rosas, girassóis, crisântemos, crista de galo, gérberas e muitas outras espécies, disponíveis em campos abertos ou propriedades particulares onde a entrada só é permitida com guias de turismo cadastrados em agências da cidade.

O centro de Holambra, chamado Boulevard Holandês, também é imperdível por lá, pois é composto por várias construções padronizadas e coloridas onde ficam os bares e comércios mais movimentados da cidade.

ITU

Que tal levar as crianças a um local onde os objetos têm tamanhos exagerados? A última dica, mas não menos importante, sugere um passeio à cidade de Itu, região de Sorocaba, a menos de duas horas da capital.

A cidade é famosa pelos elementos gigantes encontrados no caminho. Telefones, tabuleiros de xadrez, lápis de cor e bonecos maiores que casas são possíveis de se deparar por lá, principalmente na Praça dos Exageros.

Este é um ambiente curioso para as crianças e adultos e com certeza garante ótimas lembranças e fotos para guardar. Além destes objetos, a cidade oferece parques ao ar livre, atividades recreativas e aventuras, como o teleférico do Parque Maeda, ponto turístico da cidade mais exagerada do Brasil.

Excelentes formas de sair dessa rotina de home office, aulas online e reuniões remotas, não é mesmo? Tome todos os cuidados que já sabemos, como uso de álcool em gel, uso de máscaras e distanciamento social. Faça a sua parte e boas férias!

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.