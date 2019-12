Feridos em queda de torre de transmissão estão fora de perigo, diz Chesf

Os três feridos no acidente que matou outras três pessoas após a queda de uma torre de transmissão da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, neste domingo (15), estão fora de perigo e não correm risco de morte. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela empresa estatal federal.

Os feridos foram identificados como Carlos André Conceição Amaral, Lucas Luís da Rocha e José Bonfim Gonçalves Ferreira. Após o acidente, ocorrido durante serviços de recapacitação da linha de transmissão de 230kV Camaçari/Cotegipe, eles foram levados para um hospital de Camaçari, também na RMS, e depois a uma clínica para realização de exames.

Os trabalhadores são ligados à empresa Assembly Instalações Elétricas LTDA, prestadora de serviços da Chesf e que tem sede em Curitiba (PR). Dois deles, após os exames, receberam alta, e um outro continua em observação. Outros detalhes sobre os trabalhadores (idade e origem, já que são de outros estados) não foram informados.

No acidente, morreram outros três trabalhadores: Renilson Alves Silva, Reginaldo Coqueiro da Luz e Jonas Silva Santos, sobre os quais também não foram informados outros detalhes pessoais, como liberação dos corpos e local de sepultamento.

A Chesf informou que as causas do acidente ainda estão em investigação, e que nesta segunda-feira iniciou a recomposição da linha Camaçari/Cotegipe.

“Equipes da Chesf e da empresa HWM estão desde cedo avaliando o local e já definiram o projeto para reenergizar a linha, o que deverá acontecer nos próximos dias”, informa a Chesf.

A empresa Assembly, também em comunicado, informou que “está concentrando esforços no auxílio às famílias e liberações de todos os tramites funerários e que lamenta profundamente a morte dos seus colaboradores”.

Comunica também que “vem prestando toda assistência necessária as famílias dos feridos e dos envolvidos nesse lamentável acidente, prestando também auxílio psicossocial aos demais membros da equipe”.

A empresa declarou que “voltará a se pronunciar depois de apurar as reais causas desse triste episódio”, e afirma que ainda que “segue rigorosamente todas as normas referentes a saúde e segurança do trabalhador.”