Fernanda Machado revela aborto espontâneo: 'Nunca vou esquecer'

Em um desabafo postado em seu Instagram nesta sexta-feira, 26, a atriz Fernanda Machado contou ter sofrido um aborto espontâneo recentemente.



"Oito semanas atrás nós estávamos celebrando a alegria de uma vida nova crescendo dentro de mim. Tive a alegria de viver seis semanas intensas com esse bebezinho na minha barriga. Eu tenho certeza que essa sementinha de luz que estava dentro de mim veio pra me proteger e me ensinar muito nesse curto período de tempo. Infelizmente, eu tive que aceitar e entender que esse bebezinho já estava pronto para se tornar luz", escreveu.



Em seguida, desabafou: "Nossa despedida foi inesperada e dolorosa, emocionalmente e fisicamente. Resolvi falar sobre a dor que estou vivendo porque tenho achado exaustivo demais esconder essa dor, exaustivo demais fingir que nada aconteceu".



"Sei que o tempo vai curar as feridas que ficaram... Mas nunca vou esquecer desse meu bebezinho que não tive a chance de segurar no colo", prosseguiu.



Fernanda Machado ainda aproveitou para se solidarizar com mulheres que passem pelo mesmo drama: "Aproveito para mandar muito amor pra todas as mulheres que, como eu, viveram essa perda. Pouco se fala abertamente sobre esse assunto, mas é sempre bom saber que não estamos sozinhas".



Confira abaixo o desabafo publicado por Fernanda Machado após sofrer um aborto espontâneo: