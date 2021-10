Fernanda Montenegro completa 92 anos e recebe homenagens

Fernanda Montenegro completa 92 anos de idade neste sábado, 16, e essa longevidade segue inspirando gerações no mundo das artes cênicas. No cinema, na TV e no teatro, ela é uma das grandes referências nacionais, com mais de 70 anos de carreira. Foi a única atriz brasileira a concorrer ao Oscar, principal prêmio da indústria do cinema norte-americano, pela atuação no filme Central do Brasil, de 1998.

Quando celebrou os 90 anos, a dama da dramaturgia publicou um livro de memórias, Prólogo, Ato, Epílogo, em que fala sobre a trajetória pessoal, profissional e compartilha as próprias visões a respeito do Brasil.

Fernanda é a única candidata à cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras, deixada por Affonso Arinos de Mello Franco, que morreu em março de 2020. Respeitada em todos os espaços, ninguém quis concorrer com ela.

Neste aniversário, ela recebeu homenagens nas redes sociais, com destaque para a mensagem da filha Fernanda Torres, que publicou uma foto antiga das duas. "Feliz aniversário, minha mãe. Que o Brasil, tão trágico, bruto e desesperado entenda, com gente como você, o quanto a arte e a criação podem fomentar amor, progresso e civilização", escreveu.

Rosamaria Murtinho, Mariana Ximenes e Paula Lavigne também parabenizaram a atriz pelo dia.