Fernanda Montenegro recusa papel em Animais Fantásticos: 'agenda lotada'

Fernanda Montenegro como bruxa na capa da Quatro Cinco Um

(Foto: Mariana Maltoni/Reprodução/Instagram)

Animados com as filmagens de Animais Fantásticos 3, que serão em 2020, no Rio de Janeiro, os fãs brasileiros da saga Harry Potter estavam fazendo uma campanha online para que a atriz Fernanda Montenegro tivesse um papel no terceiro filme da franquia.

Porém, apesar do esforços deles, a renomada atriz, grande representante da dramaturgia brasileira, afirmou nesta quarta-feira (13) que não poderá participar do filme pois tem uma "agenda repleta em 2020".

Em uma mensagem no Instagram, Fernanda agradeceu o carinho dos fãs, mas rejeitou qualquer chance de participar do filme. O desejo dos fãs era de que Fernanda interpretasse a "presidente do ministério da magia do Brasil" e a petição era endereçada a JK Rowling, autora da série e roteirista do filme.

A trama será passada no Brasil e deve explorar o mundo mágico no Rio de Janeiro, no início do século 20.