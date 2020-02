Foto: Divulgação

Além dos trios e camarotes, tem gente que não resiste e prefere curtir o Carnaval no chão. É o caso de Fernanda Paes Leme e Giovana Lancelotti, que ontem à noite, na Barra, foram flagradas curtindo o desfile do bloco Os Mascarados, que contou com show de Margareth Menezes.

Cerca de 30 mil pessoas prestigiaram o desfile, que contou com patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador.