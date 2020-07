Fernandão completa 100 jogos com a camisa do Bahia; veja números

O triunfo do Bahia sobre o Confiança, por 1x0, na quarta-feira (29), em Pituaçu, garantiu a vaga do tricolor na final da Copa do Nordeste. Para o atacante Fernandão, significou também alcançar a marca de 100 jogos com a camisa do Esquadrão.

Nesta centena de partidas pelo time, o jogador balançou as redes 33 vezes, incluindo a primeira passagem, em 2013, e este segundo ciclo, iniciado no ano passado. Em 2020, foram dois gols, ambos pela Copa do Nordeste - nas vitórias contra o Náutico, por 4x1, na fase de grupos, e contra o Botafogo-PB, nas quartas, por 3x1.

O CORREIO reuniu alguns dados de Fernandão no Bahia, confira: