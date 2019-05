Fernandão será o titular do Bahia pela Copa do Brasil

- Galvão

Depois de iniciar o jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no domingo (19) com Gilberto, Roger Machado vai fazer uma nova mudança no comando de ataque do Bahia. Para o jogo dessa quarta (22), contra o mesmo São Paulo, só que pela Copa do Brasil, às 21h30, o treinador não tem outra opção: o camisa 9 levou o terceiro cartão amarelo contra o Londrina e precisa cumprir suspensão automática.

Mudar a referência ofensiva não tem sido algo incomum na gestão de Roger. O treinador completou dez jogos pelo Bahia na última partida e um fato que tem chamado atenção é a rotatividade que ele promove entre os dois centroavantes: cada um entrou como titular em cinco partidas desde sua chegada.

Fernandão tem sido a preferência de Roger. Desde o início do Campeonato Brasileiro, o camisa 20 entrou na lista dos 11 iniciais em três dos cinco jogos. Os números comprovam que com o novo técnico, o centroavante ganhou mais espaço no time.

Com Enderson Moreira, Fernandão disputou oito partidas e somou 292 minutos jogados - uma média de 36,5 minutos por jogo. Já com Roger, o centroavante entrou em oito partidas e disputou 369 minutos: a média de tempo jogado pulou para aproximadamente 46 minutos por partida. Dos dez jogos sob o comando de Roger, Fernandão só não entrou em campo contra Bahia de Feira e Avaí.

Do outro lado, Gilberto também teve cinco chances como titular com Roger. O volume de jogos do camisa 9 na temporada é bem maior: são 28 jogos, sendo 20 jogando de primeira. E apesar dele ter os mesmos cinco jogos como titular sob o comando de Roger, a minutagem de Gilberto é maior: foram 582 minutos jogados. O jogo da próxima quarta, inclusive, será o primeiro da “era Roger” que Gilberto não vai jogar, seja como titular ou saindo do banco.

Na seca

Iguais na titularidade e também na escassez de gols. Nenhum dos dois centroavantes balançou as redes no Brasileiro. Para o jogo contra o São Paulo, Fernandão pode se apegar ao fato de que o último gol que marcou foi justamente pela Copa do Brasil e jogando fora de casa: contra o Londrina, foi dele o gol solitário do Bahia na derrota por 2x1. .



"A gente fica chateado por ter a oportunidade e não ter feito o gol. Mas tem que manter a cabeça tranquila, faz parte do futebol. Ainda mais para um centroavante", minimizou o camisa 20 em entrevista após o treino de ontem, realizado no CT do Palmeiras.



Fernandão é o vice-artilheiro do Bahia no ano, com oito gols, cinco a menos que Gilberto.



*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques