Fernando Guerreiro estreia coluna no CORREIO

Hoje é dia de estreia no CORREIO e ‘reestreia’ nos palcos. O diretor, ator e produtor cultural Fernando Guerreiro é a nova atração do jornal na coluna Fala, Guerreiro!, que estará disponível no site e nas redes sociais todas as sextas-feiras.

“São impressões do dia a dia, impressões bem humoradas, críticas, divertidas. Eu sou um cara muito plugado, gosto de ir vivendo a vida e observando as coisas. Pode ter coisa muito interessante, mas também coisa muito ruim. Vai ser sempre de acordo com o que eu estou percebendo por aí”, conta.

A coluna, com duração aproximada de um minuto, mostra todo o carisma e bom humor do diretor de teatro. “O CORREIO é um veículo em que acredito muito. Sou leitor assíduo, gosto muito dessa equipe. É uma possibilidade de ampliar a repercussão, o número de ouvintes, de assistentes desse trabalho. Pra mim tá sendo uma experiência bem interessante, uma coisa que comecei de brincadeira no Instagram e que agora ganhou uma dimensão profissional”, afirma.

A estreia do Fala, Guerreiro! coincide com a celebração de um ano do monólogo Revele!!! - Um Desabafo Cômico, com temporada curtíssima na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, somente hoje, amanhã e domingo, às 20h, com ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Com direção de João Sanches, o espetáculo é a reestreia de Guerreiro no palco onde tudo foi iniciado.

“Na verdade, o Revele começou como uma comemoração datada. Eu ia fazer quatro apresentações na Sala do Coro, uma brincadeira para comemorar meus 40 anos de carreira. O público gostou, eu gostei de fazer e a gente já está na 30ª apresentação. Cinco mil pessoas já viram”, diz Guerreiro.

De acordo com ele, o espetáculo, que começou como algo para os amigos, se transformou numa peça para o público em geral. “Vou acrescentando casos novos, vou mudando coisas, amadurecendo. O Revele está muito melhor do que aquele que começou, está muito mais instigante”, garante.

Confira a primeira coluna Fala, Guerreiro!