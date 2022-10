Fernando Guerreiro vai dirigir duas séries de TV para os canais Band e SBT Nordeste

(Divulgação)

Fernando Guerreiro vai estrear na televisão

Depois de construir uma sólida carreira como diretor teatral, de estrear nos palcos como ator, e de se firmar como gestor público, Fernando Guerreiro agora vai levar sua expertise para as telinhas. O baiano vai dirigir duas séries para TV. A primeira é a adaptação do espetáculo De Um Tudo, dirigido por ele no teatro, que contará com o mesmo elenco dos palcos: Gerônimo, Ana Mametto, Diogo Lopes, Alexandre Moreira e Zé Carlos. A série terá quatro episódios e será exibida pela Band, com produção de Paula Hazin e da Macaco Gordo. O roteiro é de autoria de Alan Miranda, Daniel Arcades e Claudio Simões.



FORROBODÓ

A outra série, que terá oito episódios, vai chamar Forrobodó e conta a história de um bar de forró, em Caicó (RN), cujo dono morre e começa a disputa pelo seu espólio. Nesta produção audiovisual, que será exibida pelo SBT Nordeste, haverá a participação de bandas de forró, além de elenco formado por atores da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O roteiro, que tem assinatura de Caio Guerra, Letícia Simões e Claudio Simões, foi criado a partir da ideia de Vânia Lima, da produtora Tem Dendê, que assina a produção da série.

(Divulgação)

A peça De um Tudo será levado para TV

PLATEIA

De acordo com Fernando Guerreiro, ambos os trabalhos, assim como os próximos que ele pretende abraçar, terão a sua principal marca: a comédia. “Quero focar cada vez mais no segmento do audiovisual que sempre foi um projeto profissional que acabei adiando, mas que agora será meu foco de trabalho”, diz. O diretor conta ainda que ambas as produções serão gravadas em teatro com participação da plateia no melhor estilo sitcom.

(Divulgação)

O chef Vitor Sobral será um dos curadores do festival

ALÉM-MAR

A marca Tempero, que este ano completa 22 edições realizadas entre a Praia do Forte e Salvador, vai atravessar o Atlântico e chegar a Lisboa e Cascais, em Portugal, de 11 a 20 de novembro. Seguindo o conceito das edições brasileiras, o Tempero Portugal conjuga a identidade e a cultura dos dois países. Nesta primeira edição, que tem como chefs curadores o português Vitor Sobral e a baiana Tereza Paim, o tema será Brasil e Portugal - Uma mistura de sabores.

(Divulgação)

André Secchin, Jussara e Carlos Amorim

CASA COR

O CEO da marca Casa Cor, André Secchin, esteve em Salvador neste final de semana para participar da edição baiana da mostra que tem como franqueado o empresário Carlos Amorim. O evento de inauguração, exclusivo para convidados, aconteceu na última quinta-feira (20), no Horto Florestal, e reuniu arquitetos, empresários do segmento de decoração e personalidades locais. A mostra segue em cartaz até 4 de dezembro.

(Divulgação)

WebMonster, obra da arista Lu Brito

RETRATOS

Após reconhecimento em eventos de fotografia nacionais e internacionais ao longo deste ano, como Paraty em Foco e Med Photo Fest (Itália), os autorretratos da artista visual Lu Brito ocuparão as paredes de A Galeria, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho. A exposição Embora Haja Excesso reúne quatro séries de trabalhos realizados durante a fase mais acirrada da pandemia da Covid-19: Múltiplos, Defrag, Metalinguagem e WebMonster. A mostra será aberta no dia 28 de outubro, às 19 horas, e segue até 19 de novembro.

(Divulgação)

Rafael Freitas, Vitor Carvalho, Renato Breia e Luciana Gimenez



PAPO RETO

O empresário Renato Breia, um dos fundadores da Nord Research, e a namorada, Luciana Gimenez, receberam os diretores do portal Alô Alô Bahia, Rafael Freitas e Victor Carvalho para um jantar no restaurante Parigi, na última terça-feira (18), em São Paulo. De lá, os casais seguiram para a casa da apresentadora para esticar a conversa. Renato e Luciana passarão a virada de ano em Trancoso e estarão em Salvador para o Carnaval 2023.

SINTONIA

Depois de mais uma rodada de filmagens em Salvador para o documentário O Sal da Vida, que narra a amizade entre Carybé, Caymmi e Jorge Amado através das cartas trocadas entre eles, o cineasta Sergio Machado seguiu para o Rio de Janeiro para gravar com Dori e Danilo Caymmi e concluiu os trabalhos na capital carioca com chave de ouro registrando os relatos do imortal Gilberto Gil. “Foi emocionante ouvir suas histórias a respeito dos três personagens e estas acrescentarão muito ao filme”, contou o diretor que retornará à Bahia em breve para concluir os trabalhos da obra sobre seus três conterrâneos.

(Divulgação)

Sergio Machado e Gilberto Gil com a equipe de produção do filme no Rio

CONTOS & OUTROS CONTOS

E por falar em Sergio Machado, seu filme O Rio do Desejo, que tem no elenco Sophie Charlotte e Gabriel Leone, será exibido na 43ª Mostra Internacional de Cinema, no próximo dia 29, em São Paulo. Após a exibição, o diretor e o escritor Milton Hatoum, que escreveu o conto que inspirou o filme, participarão de um debate com a plateia. Lá, o autor anunciará seu próximo livro que nasceu a partir deste conto e que desencadeou outros escritos para ajudar o diretor baiano na construção do roteiro feito em parceria com George Walker Torres e Maria Camargo. A obra do escritor amazonense sairá pela Companhia das Letras.

