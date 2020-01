Fernando Neto admite que não está 100% para estreia no Vitória

Sem contar com os jogadores promovidos da base, o único meia com características de armação com quem o técnico Geninho conta no elenco para montar o Vitória é Fernando Neto. O atleta de 26 anos foi contratado do Fluminense após boa temporada emprestado ao Paraná em 2019.

O reforço deve ser titular no sábado (25), às 16h, quando o Vitória recebe o Fortaleza pela primeira rodada da Copa do Nordeste, no Barradão. Será a estreia do time principal na temporada, já que diante do Jacobina, na quarta-feira (22), foi usado o time de aspirantes, que venceu por 1x0.

Fernando Neto admitiu que ainda não está fisicamente pronto para a estreia: "Tenho pouco tempo de preparação. Não vou falar que estou 100% ainda, porque é nos jogos que a gente vai ganhar ritmo, depois de uns dois ou três jogos. Espero que eu e toda a minha equipe façamos um grande jogo no sábado e que a gente saia com um resultado positivo".

O novato disse conhecer alguns dos companheiros, e por isso se sente em casa. "Já conhecia (Thiago) Carleto, pois joguei com ele no Fluminense; conheço Rodrigo Carioca do Paraná, Rafael Carioca também de lá. Estou muito feliz aqui e motivado para esse ano", afirmou.

Na Série B de 2019, Fernando Neto participou de 28 partidas, sendo 21 como titular. Marcou três gols. O meia foi titular no jogo-treino contra o Bahia de Feira, no último sábado - único teste de pré-temporada da equipe principal.

"Lá no Paraná começamos bem o campeonato e depois demos uma oscilada. Fundamental na Série B é começar muito bem, para lá na frente termos o direito de 'queimar gordura', como falamos. Espero que a gente comece bem e termine bem. Que conquistemos o objetivo de levar o Vitória de volta à Série A", comentou.