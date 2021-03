Fernando Neto comemora início de temporada do Vitória: 'Caminho certo'

O Vitória está invicto na temporada 2021. Começou com um empate, contra o Unirb, pelo Campeonato Baiano, e engatou dois triunfos seguidos, sobre o Atlético de Alagoinhas, também pelo estadual, e Santa Cruz, pela Copa do Nordeste. Titular nos três jogos, o volante Fernando Neto comemorou o bom desempenho do rubro-negro neste início dos torneios.

"Sempre coloco que o trabalho nos leva a buscar nossos objetivos. Estamos, sim, no caminho certo, começamos bem. Há várias temporadas, não começávamos bem. É continuar nessa pegada, escutar o professor, seguir todas as regras e trabalhar bastante para conseguir nossos objetivos", comentou.

"Acho que, com trabalho, as coisas acontecem. Temos que trabalhar bastante, nos dedicarmos ao máximo, para que tudo dê certo nessa temporada e a gente consiga os objetivos do clube", continuou o jogador.

Segundo Fernando Neto, os bons resultados estão relacionados com a postura da equipe. Ele lembrou que, após o 3x3 com o Unirb, o grupo se mostrou frustrado. Logo depois, os jogadores passaram a focar mais para garantir os triunfos.

"Acho que, ao meu ver, [foi determinante] o querer da equipe, desde o primeiro jogo, que empatamos. Logo depois daquele jogo, no vestiário, a gente viu na cara de cada um que o sentimento era de derrota. Depois, na semana, a gente se cobrou bastante. O pensamento é esse. Tem que ficar chateado, sim, trabalhar mais e se acostumar com as vitórias".

Revelado pelo Fluminense, e com passagens pelo Paraná, Macaé, Vila Nova e Santo André, além de Paços de Ferreira, de Portugal, e do Samorin, da Eslováquia, Fernando Neto falou sobre a relação dos jogadores mais experientes com os atletas que foram promovidos da base.

"A gente tenta passar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência que temos no dia a dia. Procuramos incentivar bastante os moleques, também cobramos eles. Estão subindo agora, mas têm uma imensa responsabilidade de vestir a camisa do Vitória. Torcer, torcer por eles, pela gente e pelo clube".

Outro assunto que o jogador comentou foi sobre posicionamento. O atleta de 28 anos atua em mais de uma posição, mas revelou sua preferência em campo. "Minha característica, desde que comecei a jogar, é ser muito dinâmico. Sempre estar me movimentando, procurando espaço. Mas prefiro mesmo jogar de segundo volante, vindo de trás, armando as jogadas".

Fernando Neto também mininizou as críticas quanto ao seu rendimento. "Ao meu ver, acho que todo mundo tem sua opinião, ninguém consegue agradar 100% nem na vida pessoal nem na profissional. Só procuro fazer meu trabalho, me dedicar e conquistar os objetivos junto com o clube".

Por fim, o volante deu sua opinião sobre o novo apelido. No jogo contra o Santa Cruz, os torcedores rubro-negros apontaram semelhanças do atleta com Fofão, personagem do programa televisivo Balão Mágico, que fez sucesso nos anos 1980.