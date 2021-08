Fernando Neto sobre tropeço contra o Vila Nova: 'Horrível, precisava da vitória'

O volante Fernando Neto não escondeu a decepção com o resultado diante do Vila Nova no encerramento do primeiro turno da Série B do Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (18), o rubro-negro empatou em 0x0 com a equipe goiana, no estádio OBA.

"Para nós, horrível. Confronto direto, precisava da vitória. Entramos muito mal no primeiro tempo. No segundo, conseguimos ficar com a bola, mas infelizmente não conseguimos marcar o gol", afirmou Fernando Neto após deixar o gramado.

O novo tropeço manteve o Vitória na 18ª colocação, agora com 16 pontos, apenas quatro a mais que o lanterna Brasil de Pelotas, que ainda entrará em campo nesta 19ª rodada. Adversário direto na luta contra a degola, o Vila Nova somou 19 e segue em 15º lugar.

O Vitória volta a campo no sábado (21), às 16h30, quando recebe o Guarani, no Barradão. A rodada marcará o começo do segundo turno da Série B e a estreia do VAR (árbitro de vídeo) na segunda divisão do Brasileiro.