Circulando por Salvador, Fernando Torquatto aproveitou a tarde de hoje para um compromisso especial – maquiou e fotografou a amiga Leticia Birkheuer. As fotos foram feitas em um luxuoso edifício, no Corredor da Vitória, e uma parte das joias utilizadas por Leticia foram do acervo do designer Carlos Rodeiro. Torquatto é presença constante na capital baiana. Na cidade, além da namorada, a empresária Aurora Mendonça, ainda mantém diversos amigos.