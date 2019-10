Ferreira Costa tem 1.500 vagas em cursos de capacitação

O clube do profissional da Ferreira Costa oferece agora em outubro 1.500 vagas para cursos no home center, na Avenida Paralela. São 120 vagas para o curso profissionalizante de técnicas de pintura, com Felipe Diotaiuti, consultor técnico da Suvinil, quinta-feira (3), às 18h, e o workshop de personalização de ambientes, sábado (5), para todos os públicos, às 10h. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.sympla.com.br/ferreiracostasalvador. As outras 1.380 vagas são ofertadas para cursos como “Inovações em tecnologias em sistemas de tubulações prediais”, os workshops de “Montagem de quadro de disjuntores residencial”, dentre outros.

Estágio na Ambev

A Ambev recebe inscrições até 6 de outubro para o seu programa de estágio. Estudantes que estejam cursando nível superior com formação prevista entre 2020 e 2021 podem se cadastrar pelo site www.estagioambev.com.br e concorrer a uma das vagas. São mais de 250 oportunidades para diferentes áreas da companhia e para todas as regiões do Brasil. Os aprovados iniciam suas atividades na companhia em janeiro de 2020.