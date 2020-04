Ferry-boat e lanchas não funcionarão no feriado de Tiradentes

As travessias que transportam passageiros entre Salvador e Ilha de Itaparica estão suspensas para esta terça-feira (21), quando se comemora o feriado de Tiradentes. Nenhuma embarcação fará viagens neste período.

A suspensão ocorre por decreto do Governo do Estado, que impede o funcionamento de embarcações de lanchas e do sistema ferry-boat em feriados, com o objetivo de evitar que pessoas viagem no feriado, o que pode facilitar a disseminação do novo coronavírus.

Nesta segunda-feira (20), a travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 11h30, por recomendação da Capitania dos Portos, devido ao mau tempo, com mar agitado e ventos fortes, que tornaram as condições de navegação na Baía de Todos os Santos desfavoráveis para a operação segura das embarcações.