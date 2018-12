Ferry-boat terá viagens 24 horas no período de final de ano

A operação especial de fim de ano do sistema ferry-boat contará com viagens 24 horas. De acordo com a administradora do Sistema Ferry-Boat, Internacional Travessias Salvador (ITS), de 27 até 29 de dezembro, o funcionamento será sem parar, priorizando as saídas a partir do terminal São Joaquim; e para o retorno, o mesmo será feito de 1º a 3 de janeiro, a partir do terminal Bom Despacho.

A operação especial começará nesta sexta-feira (21) e seguirá até 9 de janeiro, tendo sete embarcações disponíveis para o traslado entre Salvador e Ilha de Itaparica: Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu, Zumbi dos Palmares, além do ferry Anna Nery, que integrará a frota após a finalização dos testes e vistorias pós-docagem (ampla reforma realizada periodicamente).

Nestes dias, além das saídas de hora em hora, o sistema fará viagens extras sempre que a demanda aumentar. Nesta época do ano, o movimento de pedestres e veículos chega a triplicar, portanto, a operação está preparada para realizar o esquema bate-volta, considerando os momentos de manutenção obrigatória.

A expectativa é de que circulem nos dois terminais, durante estes vinte dias, cerca de 85 mil veículos e 250 mil pessoas, fluxo equivalente ao transportado no mesmo feriadão em 2018.

Para aqueles que pretendem utilizar o serviço de hora marcada, a modalidade é vendida pela internet, através do site www.internacionaltravessias.com.br, e as vagas são abertas com 30 dias de antecedência. Ou seja, já estão disponíveis as vagas para o período de final de ano.

A ITS ofertou 900 vagas extras para o período. Mais informações sobre o serviço, exclusivo aos veículos, podem ser adquiridas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), com o número 0800 028 2723, acessível de segunda a sexta das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h, ou através do e-maildemandastravessias@sollobrasil.com.br.

A operação conta com a parceria de órgãos como a Transalvador, Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Rodoviária, Polícia Militar e Polícia Civil.

Capacidade média de atendimento por ferry: