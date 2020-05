Festa com drogas e 35 pessoas é encerrada em bairro nobre de Lauro de Freitas

Uma festa com 35 pessoas, entre elas, uma adolescente, foi encerrada pela polícia na madrugada deste domingo (24) em Vilas do Atlântico, bairro de classe alta de Lauro de Freitas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), flagrante ocorreu durante ação de fiscalização do toque de recolher imposto na cidade para evitar a propagação do novo coronavírus.

Dentro do imóvel, localizado na Rua Praia de Armação, foram encontrados 21 homens e 14 mulheres, uma delas adolescente, festejando com som alto. Ainda segundo as informações da SSP-BA, foram localizadas na casa drogas como lança-perfume, cocaína e maconha.

As equipes da 52ª CIPM, Coordenação de Operações Especiais (COE), bombeiros, guarda municipal e Settop foram até o local após denúncias. O caso foi registrado na 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas). De acordo com a SSP-BA, os participantes da festa irregular foram ouvidos, assinaram um termo e depois liberados.

Festa era realizada em casa em Vilas do Atlântico

(Foto: Divulgação/SSP-BA)