Festa com tema 'maconha' acaba com aniversariante na delegacia em Pernambuco

Uma festa de aniversário em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, começou em casa e terminou na delegacia. O episódio aconteceu após policiais militares receberem a denúncia de que jovens estariam promovendo uma festa com o tema maconha.

O aniversário tinha doces, salgados e até um bolo temático com a foto do cantor Bob Marley e desenhos da erva. Veja imagens:

(Foto: Reprodução / TV Jornal) (Foto: Reprodução / TV Jornal) (Foto: Reprodução / TV Jornal)

(Foto: Reprodução / TV Jornal) (Foto: Reprodução / TV Jornal) (Foto: Reprodução / TV Jornal)

No local, a PM encontrou pequenas porções e um tablete do entorpecente, além de uma balança de precisão. O aniversário e seus convidados, que não tiveram a identidade reveladas, foram levados para a Delegacia de Camaragibe, também no Grande Recife.

A reportagem do JC entrou com contato com a Polícia Militar para maiores informações sobre o caso, mas não obteve resposta.