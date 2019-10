Festa da Canonização contará com 700 policiais e bombeiros

Cerca de 700 policiais e bombeiros vão atuar durante a celebração da canonização de Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, neste domingo (20), na Arena Fonte Nova, em Salvador. As forças de segurança serão empregadas dentro e fora do estádio, incluindo a região do Dique do Tororó e as principais vias de acesso.



Montado para atender aos mais de 54 mil devotos presentes ao evento, o esquema será iniciado às 6 horas de domingo e contará com o reforço do Sistema de Reconhecimento Facial, já disponível em lugares estratégicos da capital e nos principais pontos de grande circulação.



No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado no CAB, equipes formadas por profissionais da Secretaria da Segurança Pública e forças parceiras vão monitorar os acontecimentos nos arredores do estádio.



No policiamento ostensivo e preventivo serão utilizados 459 policiais militares, sendo 223 na área externa e 236 na interna. Haverá ainda reforço nas estações de metrô e de transbordos que levam ao estádio e escolta das autoridades civis e religiosas.



A PM participa dessas atividades, através dos Comandos do Policiamento Regional da Capital, com o Batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope) e de Polícia de Choque (BPChoq), a Cavalaria, o Esquadrão Águia, a Operação Apolo, entre outras unidades.



Com foco no cuidado ao público, o Corpo de Bombeiros Militar, além de um efetivo de 177 homens e mulheres, distribuídos em equipes de Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nuclear (QBRN) e de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (Brec), contará com uma auto-bomba tanque, quatro ambulâncias, um veículo para busca e salvamento e duas motonáuticas. Embora o atendimento pré-hospitalar seja prioridade, haverá também grupos de salva-vidas e de mergulhadores dispostos no Dique do Tororó.



A Polícia Civil vai utilizar 34 profissionais lotados no Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Coordenação de Operações Especiais (COE), Departamento de Inteligência (DIP) e Polinter. Haverá também uma unidade móvel estacionada em frente à entrada sul do estádio, reforço na 1ª Delegacia Territorial (Barris) e nos postos hospitalares.



Já o Departamento de Polícia Técnica (DPT) disponibilizará 10 pessoas em duas unidades móveis de perícia e em outras duas viaturas padronizadas estacionadas em frente ao estádio. Na Arena Fonte Nova, ainda, serão ofertados serviços de papiloscopia, perícias de patrimônio, de lesão corporal, constatação de drogas ilícitas e documentoscópia, que analisará a autenticidade dos ingressos, a partir de uma mostra cedida pelo Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).