Festa de comida italiana no Rio Vermelho tem pratos de R$ 10 a R$ 30

A ideia é que todo mundo ofereça o melhor da sua cozinha. O restaurante Pasta em Casa, anfitrião da festa, caprichou: vai levar Nhoque ao Pomodoro, o imperdível cheesecake de doce de leite com flor de sal e a pizza ‘al taglio’, que é como se fosse um pão achatado, com mil e uma utilidades - daqueles que a gente come no café, almoço, jantar e de madrugada, se a fome apertar. Servida com qualquer cobertura ou recheio, a receita é o acarajé de Roma, na Itália. Todos saem comendo pela rua. Veja cardápio das barracas e programação musical abaixo.

O chef Alessandro Narduzzi não ficou atrás. Sabe que todo mundo adora seu sanduíche pop de porchetta mas resolveu incrementar o menu com uma fritada de frutos do mar que leva lula, camarão e cogumelos. Desafio aceito, o restaurante Bottino respondeu à altura com um hambúrguer de polpetone. Tem ainda o filé à parmegiana do Bella Napoli, que dispensa comentários; penne com ragu de linguiça do Isola Dei Sapori e ravióli de ricota de búfala ao pesto do Di Liana, para citar alguns participantes.

Com tanta comida italiana junta, pode-se imaginar como vai ser a 2ª edição da Festa de San Genaro, neste sábado (14), nas ruas do Rio Vermelho, com alguns dos melhores restaurantes da cidade oferecendo suas receitas a preços camaradas, de R$ 10 a R$ 30. A farra gastronômica tem 12 barracas, seis a mais do que no ano passado. Será regada a bebida e boa música, com chorinho, samba, pop e instrumental. “É uma festa para crianças, jovens e adultos viverem a rua”, diz Rose Lima, curadora do show. São 12 horas de diversão, começa às 10 da manhã e vai até as 10h da noite.

Fofinho: A porção de Nhoque ao Pomodoro sai a R$ 20 para participantes da Maratona Cidade de Salvador, que acontece no domingo (15)

Uma pequena amostra da devoção ao santo italiano, já que a festa original invade a cidade de Nápoles, com procissão, comida e bebida farta. O católico tornou-se milagroso depois que escapou ileso de uma jaula de leões, em 360 d.C. Outros cristãos foram devorados na sua frente, mas na hora dele o felino apenas lambeu seus pés. Terminou decapitado, mas o milagre o mantém até hoje entre os santos mais venerados da Itália.

Na versão baiana, organizada pelos donos do Pasta em Casa, o paulista Celso Vieira e a mineira Valeska Calazans, a tradição europeia ganhou ares de festa de largo, obviamente. Tanto que o convite para 70 vips é um banquinho vermelho e branco (as cores do manto do santo), uma referência aos tamboretes das barraquinhas das festas de rua de Salvador. “A imagem é aquela das barracas e banquinhos coloridos das festas populares; queremos resgatar esse símbolo, esse mimo”, diz Valeska.

O espírito é de celebração mesmo. Celso é neto de italianos e estuda a gastronomia dos ancestrais. Recentemente, levou o segundo chef do Pasta, Leandro dos Santos, para uma imersão dos sonhos na Itália. A ideia é apostar na formação do colega, já que o Pasta em Casa só avança. Começou com uma portinha e três funcionários e hoje tem 43, distribuídos em três ambientes. Do último andar, onde funciona a forneria, os pratos saem de um forno a lenha, que também assa os saborosos pães da casa.

O convite é um banco igual aos das antigas festas de largo

Os dois viajaram por plantações deslumbrantes da Toscana. Provaram ingredientes e se encantaram com lugares como a Bolonha, onde estão os dois principais consórcios dos queijos Parmegiano e Grana Padano. “Me senti andando nos campos do Senhor”, descreve Celso, se referindo à paisagem das roças italianas.

A mais pedida: Cheesecake com doce de leite A mais querida das sobremesas do Pasta ganhou uma versão para a rua e será servida em copinho

A festa acontece um dia antes da Maratona Cidade de Salvador, promovida pela prefeitura, e tem apoio da Saltur. “Existe uma tradição de os atletas comerem carboidratos antes das maratonas. É comum nos locais onde acontecem grandes corridas os restaurantes receberem os atletas com massas”, explica Isaac Edington, presidente da Saltur.

Pois é. O Pasta em Casa entrou no clima e fez o nhoque justamente pensando nos atletas. Quem for lá nesse sábado (14) e levar o comprovante de inscrição da corrida vai ter 20% de desconto no prato. Uma comidinha para se confortar antes de encarar a disputa.

Cardápio das barracas

Pasta em Casa

Gnocchi ao Pomodoro e muçarela de búfala (R$ 25); Pizza Al Taglio com três sabores (calabresa, zucchini e margherita) (R$ 10); e cheese cake de doce de leite (R$ 20)

Manga

Salsicha artesanal com chucrute e pão caseiro com lardo (R$ 20); picolé de manga com iogurte e agua de flor de laranjeira (R$12); Cannoli (R$10)

Isola Dei Sapori

Penne com creme de gorgonzola e presunto de parma R$ 15

Coberta ou recheada com ingredientes 100% italianos, a pizza feita para a festa vai permancer no cardápio do Pasta em Casa. Serão três sabores, um de muçarela de búfala, manjericão e tomate cereja explodindo na boca (Sora Maia/CORREIO ) Ambientamos a reportagem no terceiro andar do Pasta em Casa, onde tem um forno a lenha (Sora Maia/CORREIO ) Repare na base da pizza: pode ser saboreada sem cobertura ou recheio. Crocante e muito saborosa (Sora Maia/CORREIO)

Bottino

Sanduiche de pernil (R$15); hambúrguer de polpetone (R$ 20); lasanha de camarão ao molho brie (R$ 30)

Mondo Gelateria

Gelato (R$ 12/R$ 14/R$ 16); Casquinha (1 sabor/R$ 14 e 2 sabores/R$ 16)

Alessandro Narduzzi

Panini di Porchetta (R$ 15); Frito Misto Di Mare (R$ 25)

Di Liana

Ravióli de ricota de búfala ao pesto (R$ 28); Penne a bolonhesa (R$ 25); Mini Torta Búlgara (R$ 10)

Sagaz

Empanadas (R$15); Lombo bovino grelhado Farofa vinagrete (R$ 30); Arroz de costela (R$ 25)

Buoni Amici

Gnocchi ala pavaroti (Lascas de filet mignon, alho, pimenta, alecrim, vinho tinto, tomate seco e molho roti/R$ 15)

Penne All´amalfitana (camarões, alho, conhaque e creme de leite/R$ 25)

Bella Napoli

Mini filé à parmegiana de carne e frango acompanhado com batata frita (R$ 25)

M. Cremonini

Gnocchi com pesto de rúcula, abobrinha e tomate cereja (R$25) Cannoli siciliani (R$15/2 unidades)

Bar oficial do evento

Cerveja Heineken 250ml; refrigerante; água mineral (R$ 5)

Bar de vinhos

Tintos, brancos e espumantes (taça/R$ 15)

Bar Campari

Drink com aperol (R$25,00); drink com campari (R$ 20)

Bar Tanquerai

Drinks (R$ 25)

Choperia Salvador

Chope Artesanal Baiana Lager (R$ 8/300ml)

Chope Artesanal Carrie Nation American IPA (R$ 12/300ml)

Programação musical

11h30 - Playgrude/Marcela Bellas e banda

13h - Dj El Cabong/Luciano Matos

14h - Janela Brasileira

15h – Mazzo Guimaraes

16h - Juliana Leite

17h – Luciano Salvador Bahia

18h - J. Veloso e Cavalheiros de Jorge

19h – Intervenção Artística

19h30 – Funfun Dúdú

20h30 - Dj El Cabong/Luciano Matos

– Convidados especiais: Joatan Nascimento, Daniel Farias, Ronaldo Fraga