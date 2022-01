Festa de Iemanjá: praia do Rio Vermelho será fechada no 2 de fevereiro

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), anunciou quais serão as medidas tomadas para evitar aglomerações durante as celebrações de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. A principal delas será a limitação do acesso à praia do Rio Vermelho.

Tapumes serão instalados para que a população não entre na areia. Apesar disso, o funcionamento de bares e restaurantes está liberado. A entrega do presente também está confirmada.

"Serão, basicamente, as mesmas medidas do ano passado, mas sem restrição de bares e restaurantes. Tem uma série de limitações, inclusive no que diz respeito a praia. Posso adiantar que estará fechada por tapumes", anunciou Bruno Reis. Todas os detalhes serão divulgados nesta quinta-feira (27).

Complexo esportivo

As falas do prefeito foram dadas durante a entrega do Complexo Esportivo e de Lazer do Poeirão, na Rua José Tibério, em Boa Vista de São Caetano. Um equipamento que reúne uma praça e um campo de futebol.

De acordo com Reis, o complexo vai incentivar a prática do esporte e a convivência entre os cidadãos.

Na obra, foram realizados serviços de macrodrenagem, pavimentação, piso intertravado, meio-fio e passeio, além de pergolado e cercado do parque infantil em eucalipto, grama, alambrado, novas traves e iluminação em LED.