(Foto:Marina Silva/Correio)

Procissão marítima é um dos pontos fortes da Festa de Iemanjá

A Festa de Iemanjá será tombada como Patrimônio Imaterial de Salvador. O processo está registrado sob o nº 1002/2019 visando sua inscrição no Livro do Registro Especial dos Eventos e Celebrações da Fundação Gregório de Mattos (FGM). A Notificação Pública de abertura do processo, assinada pelo presidente da FGM, Fernando Guerreiro, será publicado hoje no Diário Oficial do Município. De acordo com Milena Tavares, diretora de Patrimônio e Humanidades da Fundação, o pedido de tombamento foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Bahia e teve o apoio da Colônia de Pescadores, responsável pela realização da festa. “Já iniciamos os estudos junto aos pescadores e vamos elaborar um plano de salvaguarda dessa importante manifestação popular”, diz.

Contemporaneidade

O pedido de tombamento da Festa de Iemanjá como Patrimônio Imaterial pela OAB-BA foi submetido ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural que aprovou o processo que já está em fase de instrução. Ou seja, na fase de conclusão. Segundo o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, Iemanjá é uma das festas populares que mais se conectou com a contemporaneidade. “Além de ser uma das manifestações populares mais importantes da cidade, vem mantendo a sua força ao longo dos anos e se fortalecendo”, afirma Guerreiro.

História revisitada

O artista plástico Sérgio Rabinovitz está em contagem regressiva para o lançamento da sua biografia. Com 240 páginas, o livro sai pela P55 Edição e traz obras do artista e textos assinados pelo poeta e crítico de arte, Claudius Portugal. Rabinovitz diz que o livro traça um panorama das artes no Brasil nos últimos 40 anos. “Tem muito da minha visão em relação à Bahia e ao mundo”. O lançamento acontece no dia 17 de dezembro na Paulo Darzé Galeria de Arte.

(Divulgação)

Sergio Rabinovitz é um dos artistas da Geração 70

Cultura negra

Com o objetivo de conscientizar a sociedade e valorizar a cultura negra, a cantora Márcia Short se apresentará hoje (19), às 21h, no Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho, véspera do Dia da Consciência Negra. Porta Black é o nome do show que tem entrada gratuita e um repertório com clássicos do axé music e releituras de sucessos da MPB, além de canções imortalizadas nas vozes de grandes ícones da black music.

(Foto:Claudio Colavolpe/Divulgação)

Marcia Short é umas das mais importantes interprétes da música baiana

Apoio luxuoso

Emanoel Araújo está apostando no artista baiano Elvinho Rocha que realiza sua primeira exposição no próximo dia 20 de novembro, no Museu Afro Brasil, em São Paulo. O escultor e gestor do museu paulista assina a curadoria da mostra do conterrâneo, batizada de Pinturas do inconsciente. Elvinho vai expor 44 obras, entre pinturas em tinta acrílica sobre tela e guaches sobre papel canson, que mostram sua representação dos símbolos guardados em seu subconsciente. “Mais que pintura, essa é a revelação de uma mente sequiosa de se comunicar com o universo da criação artística”, avaliza Emanoel Araújo.

(Divulgação)

Elvinho Rocha faz estreia de responsa com aval de Emanoel Araújo

3 X 4 GENTE BOA

(Foto:Dinei Araújo/Divulgação)

Edvana Carvalho faz a mãe de Popó na série Irmãos Freitas, no canal Space

Nascida em Salvador, a atriz Edvana Carvalho – que tem no currículo espetáculos do Bando de Teatro Olodum, e participações na novela Malhação e na série Irmãos Freitas, de Walter Salles Jr. e Sérgio Machado, atualmente no ar no canal fechado Space, está festejando seus 50 anos com o primeiro espetáculo solo. Aos 50 – Quem me agüenta?, estreia no Teatro Vila Velha, no dia 6 de dezembro, às 20 horas. Na peça, ela fala com humor sobre relacionamento, sexo, maternidade e maturidade da mulher negra, dentre outros assuntos. Com direção de Marcelo Praddo, o espetáculo traz o formato inspirado no Ted Talk, no qual temas curtos são apresentados de forma descontraída, sobre as diversas situações vividas pela atriz que assina o roteiro da montagem. A baiana iniciou a carreira ainda na escola, passando pelo Grupo de Teatro do SESC/SENAC, chegando à primeira formação do Bando de Teatro Olodum. No cinema, se destacou em Ó Pai, Ó e Os Homens São de Marte... E É para Lá que Eu Vou. Licenciada em Teatro pela UFBA e pós-graduada em Psicopedagogia, ela ministra aulas/palestras em escolas públicas pelo Brasil. Atualmente, Evana está no set filmando As Verdades, do cineasta José Eduardo Belmonte.

Imperdível

Para quem ainda não viu, não pode deixar de ver a exposição Genaro – Traço, Pincel e Trama, no Museu da Misericórdia. A mostra, que está em seus últimos dias, reúne 59 obras do artista plástico baiano Genaro de Carvalho (1926-1971), reconhecido pelo uso de cores fortes e contrastantes e considerado o introdutor da tapeçaria artística no Brasil. As obras expostas pertencem a coleções particulares de Irmãos da Santa Casa e estão sendo mostradas em conjunto pela primeira vez.

Mais +

Em meio a tantas notícias ruins, o anúncio da volta do Hotel Pestana Rio Vermelho, feito pelo prefeito ACM Neto, no final da tarde de ontem, é motivo de alegria para nós baianos e, claro para os milhares de turistas que visitam Salvador como aconteceu neste último feriado quando o mercado hoteleiro registrou uma ocupação de quase 90% dos leitos. Vamos torcer para que o Bahia Othon tenha o mesmo destino. A cidade merece.

Menos –

O Fórum Municipal de Políticas Para as Mulheres, realizado na Praia do Forte no último final de semana, trouxe um dado alarmante. De acordo com o Capitão da Polícia Militar, Marco Galo, cerca de 35% das ocorrências policiais de Mata de São João são relacionadas à violência contra a mulher. Os números, segundo o capitão, aumentaram em mais de 25% neste ano, em comparação a 2018. Retrato triste do Brasil que, segundo dados do Datafolha, 52% das mulheres brasileiras que sofrem violência doméstica não denunciam os agressores.