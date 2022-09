Festa de San Gennaro celebra a gastronomia italiana reunindo 13 restaurantes

O grupo Pasta em Casa segue com a celebração dos seus 10 anos e mais um evento vai balançar a cidade. Desta vez, o casal Celso Vieira e Valeska Calasans promove, no Rio Vermelho, a 3ª edição da Festa de San Genaro, após um hiato de dois anos, por conta da pandemia.

No sábado (24), das 10h às 22h, as ruas próximas ao Pasta em Casa receberão 13 barracas de tradicionais restaurantes italianos da cidade - com oferta de comida a preço acessível -, um espaço de bebidas e programação cultural diversa.

Sanduiche de filé à parmegiana do Bella Napoli esgotou na última edição (Divulgação)

Tradicional nas cidades de Nápoles, Nova Iorque e São Paulo, a Festa de San Gennaro chegou de mansinho em Salvador e foi, aos poucos, sendo incorporada ao calendário de festas da cidade, resgatando essa tradição italiana e ganhando novas adesões dos restaurantes locais.

A proposta, segundo Valeska Calasans, é celebrar a cozinha italiana, com pratos simples a preços acessíveis, tipo comida de rua. “O objetivo, além de celebrar o santo é difundir a cozinha e a cultura italianas”, diz.

Este ano, além do Pasta em Casa, participam da festa os restaurantes: A Casa Mia, Alfredo´ro , Bella Napoli, Buoni Amici, Casa Chálabi, Crema Gelato Italiano, Cremonini, Di Liana, Forneria Bottino, Isola dei Sapori, Manga e Pepo. Cada um deles vai preparar um menu especial para ser comercializado nas barraquinhas instaladas nas ruas Professora Almerinda Dultra e Borges dos Reis, ambas fechadas para a festa.

Ravioli de mussarela e pomodoro do Alfredo´ro (Divulgação)

“San Gennaro certamente está contente! É muito bom, depois de dois anos tão difíceis, poder voltar a celebrar a gastronomia italiana com gente na rua. Isso coroa o trabalho de todos nós, cozinheiros, que resistimos até aqui. É uma excelente oportunidade para que nós, restaurantes, possamos celebrar juntos e ofertar ao público uma ótima e variada comida, boa música e, sem dúvida, momentos incríveis” destaca o chef Celso Vieira, curador gastronômico do evento.

Fumeiro de porco duroc feito na casa com purê de aipim(Divulgação)

Para atrair a clientela, o chef Alessandro Narduzzi está preparando uma porchetta especialíssima, um dos pratos que garantiram a sua fama à frente dos seus restaurantes La Lupa, La Lupetta e Casa Mia. Já Gian Angelino, do Bella Nápoli, vai repetir o menu da última versão, que esgotou nas primeiras horas, o sanduíche de filé à parmegiana, uma adaptação do prato carro-chefe da casa há seis décadas, o filé à parmegiana.

Pizza do Pasta em Casa(Divulgação)

Mesmo não sendo italiano na origem, o premiado Manga, melhor restaurante do Nordeste na última edição dos Melhores do Ano da Revista Prazeres da Mesa, não só aderiu à farra, que acontece na rua onde está instalado, como criou um menu especial para oferecer ao público.

Claro que inspirado na gastronomia italiana, o cardápio criado por Dante e Kafe Bassi vai ter Fumeiro de porco duroc feito na casa com purê de aipim e vinagrete de pimenta de cheiro e cebola assada; Sanduíche de costela de boi no bafo na focaccia de fermentação natural, ricota da casa e picles de cebola e Ice cream sandwich de tiramisu.

Penne do Isola Dei Sapori(Divulgação)

Como nem só de comida vive o homem, a Festa de San Gennaro preparou uma programação cultural, com curadoria artística de Rose Lima e direção musical de Luciano Salvador Bahia. Serão 12 horas de festa no palco armado no local que receberá o espetáculo infantil PUMM – Por Um Mundo Melhor, além das apresentações do Cortejo Afro, Microtrio, Bailinho de Quinta, Luciano Salvador Bahia, Mazzo Guimarães, Ivan Sacerdote e Dão, com intervenções do DJ El Cabong.

Toda essa orquestração será amarrada pelo ator Marcelo Praddo, que vai interpretar o cicerone da Festa, o próprio bispo San Gennaro, cuja história conta que foi nascido em Benevento, perseguido e decapitado pelo Império Romano, tornando-se santo e mártir da Igreja Católica.

SERVIÇO

III Festa de San Gennaro

Restaurantes participantes: A Casa Mia, Alfredo´Ro, Bella Napoli, Buoni Amici, Casa Chálabi, Crema Gelato Italiano, Cremonini, Di Liana, Forneria Bottino, Isola dei Sapori, Manga, Pasta em Casa e Pepo.

Data: 24 de setembro de 2022 (sábado)

Horário: 10h às 22h

Local: Ruas Professora Almerinda Dultra e Borges dos Reis (Rio Vermelho)

Aberto ao público

Realização: Grupo Pasta em Casa