Festa Halloween dos Mascarados é adiada por causa do jogo do Bahia

Quem estava ansioso para a festa Hallowen dos Mascarados, que iria acontecer nesta sexta-feira (28), no Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira, vai ter que esperar mais alguns dias.

Isso porque o evento foi adiado devido ao jogo do Bahia, que vai ocorrer no mesmo dia. O time vai disputar a partida contra o Guarani pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

"A decisão é por conta da interdição de toda área no entorno do estádio Arena Fonte Nova e que engloba o local do evento, Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira, dificultando o acesso do público".

A próxima data será revelada em breve ao público e o ingresso continuará para a nova data. Mas, para aqueles que se prepararam para curtir nesta sexta e querem o reembolso, é precioso entrar em contato com o Sympla.

O evento teria Margareth Menezes, DJs RDD e LIBREANA e a participação da cantora Clariana Fróes. Os ingressos estavam sendo vendidos à R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).