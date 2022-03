Festa termina em atentado e deixa cinco mortos na região de Cajazeiras

Uma festa terminou em uma tragédia na região de Cajazeiras, entre o fim da tarde de domingo (13) e a madrugada desta segunda-feira (14). Ao todo, cinco pessoas morreram.

Segundo informações da Polícia Militar, a 3ª CIPM foi acionada pela Cicom com a informação de que haviam ocorrido disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Parque São José, em Fazenda Grande II.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram quatro pessoas baleadas. Um dos alvejados, identificado como Mateus dos Santos Moreira, 22 anos, morreu no local e os demais foram socorridos para o hospital.

Segundo informações da Polícia Civil, Pablo Lima Gomes da Cunha, 27 anos, e Carlos Eduardo Santos de Souza Filho, 23, foram socorridos para o Hospital Eládio Lasserre. Pablo não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Já Carlos recebeu alta após o atendimento médico. Quando voltava para casa, ele sofreu uma emboscada. O carro foi interceptado e foram deflagrados diversos tiros, que também atingiram sua mãe e seu padrasto, identificados como Claudia Santos da Silva, 43, e Elias Gonçalves Viana, 63.

A 3ª CIPM foi acionada via Cicom com a informação de que havia três pessoas atingidas por disparos de arma de fogo na rótula de Cajazeiras V. No local, a guarnição socorreu as vítimas para o hospital, mas nenhuma delas sobreviveu.

Foram expedidas as guias periciais e a investigação dos crimes ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).