Festas e inverno fazem procura por exame da covid-19 crescer 64% em Feira de Santana

Feira de Santana registrou um aumento de 64% na procura pela realização do exame para o diagnóstico da covid-19. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a pasta, junho teve uma procura de 2.860 pessoas com suspeita da doença, enquanto em maio foram realizadas 1.741 coletas. Somente este ano foram feitos 43.878 exames.

Para a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carlita Correia, esse aumento na procura por testes é reflexo do relaxamento da população com os cuidados de prevenção contra a doença e a chegada do inverno, que facilita na proliferação do vírus e de casos de síndromes respiratórias.

“Toda a rede de saúde está intensificando a testagem para rastreamento e quebra da cadeia de transmissão do vírus, sempre orientando a população sobre os cuidados e as medidas de prevenção contra a doença”, afirma.

Quem apresentar sintomas gripais ou da covid-19 deve se dirigir a uma unidade de saúde para ser submetido ao exame RT-PCR. É possível realizá-lo nas duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nas sete policlínicas municipais. O serviço é disponibilizado gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde todos os dias, das 7h às 19h.

Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) são realizados o teste de antígeno – também colhe amostra nasal. O resultado é entregue em 15 minutos.

O resultado dos exames podem ser obtidos através dos números (75) 3612-6613, 3612-6641 e 3612-6654, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde. A orientação é de que o paciente entre em contato a partir de três dias da coleta da amostra – em alguns casos o órgão liga informando o resultado.

Se preferir, o paciente também pode nomear alguém que não esteja infectado, nem com sintomas, para retirar o laudo do exame presencialmente na recepção da secretaria, localizada na avenida João Durval Carneiro. Neste caso, mediante a apresentação do documento de identidade do paciente. Pessoas com suspeita da doença não devem ir buscar o documento.