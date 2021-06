Festival Afro Pop comandado por Margareth será em julho

Margareth Menezes (Fernando Torquato)

O Movimento Afropop, comandado por Margareth Menezes, ganhará um festival online nos dias 10 e 11 de julho, tendo a artista como anfitriã. Batizado como Festival AfroPop, o evento contará com shows de Olodum, Panteras Negras feat Tulani Masai, Dão e Cronista do Morro, alguns dos nomes mais representativos da nova geração da música afro-urbana produzida na Bahia e unindo artistas das mais diversas gerações. O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube da artista , com retransmissão simultânea pela TVE Bahia, a partir das 19h.



“O AfroPop é um movimento que promove a beleza e a riqueza ancestral junto à contemporaneidade e que acolhe todos que lutam pela igualdade de direitos. É o abraço entre o tambor e o computador”, explica Margareth, que ouviu pela primeira vez o termo afro pop aplicado à música que faz, em 1991, durante uma turnê internacional ao lado do músico americano David Byrne. Margareth vai recebe como convidada a cantora Márcia Short.

Carnaporto Axé Moi confirma micareta e atrações

Atrações do Carnaporto 2022 (Divulgação)

Aos poucos, as coisas começam a clarear para o trade musical carnavalesco baiano. O Carnaporto Axé Moi anunciou sua realização nos dias 2, 3 e 4 de março de 2022. Além disso, a produção já confirmou seis atrações para o evento. Mantendo a tradição, o Carnaporto começa na quarta-feira de cinzas, a partir das 22 horas, na Arena Axé Moi.

Serão três noites de festas com Bell Marques, Dennis DJ, Tomate, Harmonia do Samba, Leo Santana e Parangolé, os primeiros nomes anunciados. A produção promete, em breve, divulgar mais três nomes que fecharão a grade do evento. O folião poderá escolher pista ou camarote open bar. Mais informações através do site www.carnaporto-axemoi.com.br]]

Produção do Carnatal decide até agosto sobre edição 2021

Corredor da Folia no Carnatal (Divulgação)

Uma das micaretas mais aguardadas do Brasil (ao lado do Fortal e do Folianópolis), o Carnatal está em compasso de espera para saber se anuncia sua realização ainda em 2021, de 2 a 5 de dezembro. Roberto Bezerra, da produtora Destaque, organizadora do evento, informa que o mês de agosto é a data limite para poder confirmar a realização da festa com segurança e com a maioria da população já imunizada. Como empresário que está há mais de um ano sem realizar agrands eventos, Roberto sabe que a situação não está fácil para ninguém. Mas, por outro lado, afirma que “temos que nos preocupar com a vida humana, um bem muito precioso”. A boa noticia é que se o governo do Rio Grande Norte autorizar a realização do Carnatal, as principais estrelas da axé music vão querer levar alegria aos foliões.

Novo CD de Kart Love chega às plataformas de streaming



Kart Love preparou um novo disco, que será lançado nesta sexta (25), nas plataformas e streaming de áudio. O CD chega repleto de músicas inéditas. O cantor Lucas Kart também gravou dois novos clipes, de canções que fazem parte desse lançamento na cidade de Feira de Santana, apenas com alguns músicos e equipe bastante reduzida, em respeito às regras sanitárias e de saúde.



TUM-TUM-TUM*

1 . A cantora Luciana Mello, irmã do também cantor Jairzinho, revelou que está há alguns anos buscando patrocínio, via lei de incentivo e interesse de produção das plataformas de streaming, para terminar de produzir um documentário sobre a vida e a importância de seu pai, o grande cantor Jair Rodrigues (1939- 2014), que morreu aos 75 anos.

2 . Ivete Sangalo confirmou para o dia 13 de julho a rstreia do Música Boa ao Vivo, que ela vai comandar na temporada 2021 pelo canal fechado Multishow. O melhor, como já anunciamos, é que será apresentado ao vivo da Bahia. Uma conquista da artista nesses tempos de pandemia, quando todo cuidado é pouco. E um alento para os artistas que estão há muito tempo parados.

3 . Entre suspiros, a artista baiana Larissa Alves faz um desabafo de como seria bom voltar a “sorrir sem máscara e ter relações de olho no olho”. Eu Queria que Fosse Leve é o nome da música que marca a sua volta ao cenário musical baiano depois de oito anos em diáspora paulista. O single sai em todas as plataformas de música nesta sexta (25) e terá clipe lançado no seu canal do YouTube, na próxima terça.