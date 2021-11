Festival Afropunk Bahia anuncia programação completa

Um dos festivais mais importantes do planeta, o Afropunk chega à Bahia em 2021 e acaba de anunciar a programação de sua edição de estreia, que vem recheada de ótimos nomes da música nacional.

Com a proposta de “exaltar o encontro e toda a diversidade de ritmos, vivências e saberes, em uma experiência única para quem se permitir sentir o elo sensorial da Cultura Afro Contemporânea”, a escalação com direção musical de Ênio Nogueira resolveu apostar no cruzamento de caminhos que resultarão em encontros no palco.

Nesse sentido, o festival promove encontros entre Mano Brown e Duquesa, Tássia Reis e Ilê Aiyê, Luedji Luna e Yoún, Malia e Margareth Menezes e, por fim, Urias e Virus. Tudo isso acontece no dia 27 de novembro de 2021 e a apresentação ficará por conta da cantora Larissa Luz.

Como sintetiza a pesquisadora e curadora de conteúdo Monique Lemos, o Afropunk Bahia tem como objetivo propor “uma linha que contemple a continuidade e coexistência dos tempos, legados e construções no Brasil a partir da exaltação da cultura brasileira e elevando o debate para o legado da comunidade negra”. Já os diretores criativos Bruno Zambelli e Gil Alves complementam:

"Nos inspiramos nessa nova geração de artistas multi-talentosos, que — a cada dia — vêm ocupando as plataformas, abrindo espaço e potencializando a voz de autênticas manifestações, junto à fé ancestral existente na Bahia, terra onde nasceu o Brasil e reúne um legado de preservação cultural, história de luta e resistência."

Dedicado ao maestro Letieres Leite, que morreu dr covid em outubro de 2021, o evento acontece no Centro de Convenções Salvador e será realizado de maneira híbrida, com transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo site oficial do evento e com participação presencial limitada e reduzida de público por conta da pandemia.

PROGRAMAÇÃO:

Apresentação: Larissa Luz

Shows ao vivo:

Mano Brown & Duquesa

Tássia Reis & Ilê Aiyê

Luedji Luna & Yoún

Malia & Margareth Menezes

Urias & Vírus

Deekapz convida Melly e Cronista do Morro

Batekoo convida Deize Tigrona , Tícia e Afrobapho

Serviço: Sábado (27), a partir das 17h30 | transmissão pelo YouTube e site oficial do evento . Ingressos aqui