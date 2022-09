Festival artístico-educacional levanta fundos para Escolinha Maria Felipa

Com o objetivo de levantar fundos para a reforma da nova sede - que sairá da Federação para o Garcia -, a Escolinha Maria Felipa promove o Avante, Maria Felipa!, festival artístico-educacional beneficente que acontece no próximo sábado (24), a partir das 10h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). O evento é voltado para para pessoas de todas as idades, unindo gastronomia, moda, empreendedorismo e apresentações artísticas em uma programação que acontece durante todo o dia.

“Vamos reunir artistas locais e nacionais no intuito de apresentar uma cultura negra em articulação com a perspectiva de educação afroreferenciada que a escola afrobrasileira adota. Será um espaço para nos encontrarmos, compartilharmos nossos fazeres e saberes, ao mesmo tempo em que celebramos nossos passos em família", explica Maju Passos, sócia da escola. Ela aponta que é importante destacar o movimento de combate ao racismo e às opressões sofridas pelas populações negras e indígenas feito pela escolinha em seu projeto pedagógico e social.

A programação começa às 10h, com a oficina infantil de capoeira conduzida pela mestra Dandara Baldez. Na sequência, acontece a oficina infantil de teatro com Diego Alcântara, do Irradia.

Das 12h às 15h, é a vez da culinária musical com o afro-chef Jorge Washington e a banda Pagode do Vitinho, com participações de Juliana Ribeiro, Amarildo Fire, Luciano Castilho e Thiago Tomé.

Para finalizar, das 15h30 às 16h30 acontecem apresentações artísticas e desfile de moda. No festival haverá ainda um espaço infantil montado pela equipe pedagógica da escola, uma lojinha com livros, camisas, canecas e outros objetos, além de uma exposição de literaturas infantis negras e indígenas na Afrotenda.

Também sócia e consultora pedagógica da Escolinha Maria Felipa, Bárbara Carine pontua que o evento faz parte do processo coletivo de ampliação da escola e está sendo possível graças à mobilização de muitos que acreditam na importância de uma instituição que tenha comprometimento com um ensino que celebra a diversidade e pretende combater a todas as formas de opressão.

"Estamos mudando de sede porque o espaço ficou pequeno para os nossos sonhos, nosso ideal, nossas turmas e como não dispomos dos recursos necessários para a reforma do local, decidimos criar esse festival de acolhimento familiar, de diversão para as pessoas, para angariar fundos. A ideia deu tão certo que vamos trabalhar para que o festival aconteça anualmente, integrando o calendário de grandes eventos da cidade”, conta a sócia.

Os ingressos para o Avante, Maria Felipa! estão disponíveis na plataforma do Sympla, por R$ 20 | R$ 10 (mais taxas). Já as oficinas de teatro e capoeira, assim como o almoço na Tenda Afrochef, custam R$ 30 cada (mais taxas). Pessoas que, independente do festival, tenham interesse em colaborar com a reforma da nova sede podem fazer uma doação pelo Pix escolinhamariafelipa@gmail.com.

A partir de 2023 a Escolinha Maria Felipa atenderá alunos e alunas do G2 até o 5º ano do fundamental II. Aberta para todas as crianças, a escola é trilíngue e oferece, além das aulas regulares, aulas de capoeira, teatro e circo, cozinha ancestral, laboratório de tecnologia, horta, auditório multiuso e espaço de estímulos musicais ancestrais africanos e indígenas. O objetivo das idealizadoras é instalar filiais no interior da Bahia e no Brasil afora nos próximos anos.

Entre os dias 24 de setembro e 24 de outubro haverá uma promoção de abertura da campanha de matrícula para 2023: isenção da taxa de materiais para matrículas realizadas no período e os responsáveis que levarem outra criança, ganham isenção na primeira mensalidade. Mais informações estão disponíveis ligando para o telefone (71) 3506-3731.



Primeira Escola Afro-Brasileira do Brasil, a Escolinha Maria Felipa combate o racismo educacional e vem impactando cada vez mais pessoas ao longo da sua existência. Em 4 anos, já formou mais de 2000 profissionais da área da educação em todo o país para as relações étnico-raciais. É uma instituição que disponibiliza 30% das vagas para um programa de bolsas e gera emprego e renda principalmente para mulheres negras, ocupantes da maioria dos cargos efetivos na escola.

Pai de um aluno da escolinha, Rafael Gomes conta que seu filho está na Maria Felipe desde o primeiro aninho de escola. Ele explica que é um lugar que a criança socializa, fica boa parte do tempo e lá tudo funciona para além do discurso, funciona na prática. "A presença de professores, cuidadores homens, ajuda a desmistificar a ideia de que quem cuida é apenas a mulher. Outro ponto muito importante é a presença de pessoas trans, pessoas de outras nacionalidades, que possibilitam uma diversidade de conexões para meu filho que nenhuma outra escola ofertaria", defende.

Ele conta que sente uma promoção da diversidade real, do cotidiano real: " Por isso, é importante que estejamos engajados nesse movimento de crescimento da instituição para que cada vez mais crianças possam fazer parte e a educação afrocentrada alcance todo o país em um futuro próximo”, afirma.

Entre as principais conquistas da instituição estão o prêmio Eliza Gabriel, do Conselho estadual da condição feminina de São Paulo, em agosto de 2022; a pré-seleção pelo Prêmio Educar; o segundo lugar em XXX no prêmio Sim à igualdade Racial e 1 dos 50 empreendimentos - entre 900 inscritos de todo o Brasil - selecionados e premiados pelo programa de aceleração da Feira Preta 2022.