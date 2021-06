Festival Comida di Boteco acontece em julho com foco nos sistemas delivery e de reservas

(Divulgação)

Diversos bares e botecos da capital baiana vão participar do concurso

O festival Comida di Buteco, que teve a edição de 2020 suspensa em função da pandemia, vai realizar o evento este ano focado no delivery e na reserva de mesas para evitar aglomeração. A edição 2021 está prevista para acontecer entre os dias 30 de julho e 29 de agosto. Os organizadores destacam que o Comida di Buteco é um projeto de inclusão socioeconômico do pequeno negócio familiar. O público e os jurados votam e elegem o campeão, avaliando quatro categorias: melhor petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.

(Perspectiva)

Estrutura no Clube Espanhol já está montada para evento

Evento adiado

A Oquei Entretenimento adiou para o dia 1º de julho, o evento que estava previsto para acontecer no São João. De acordo com Ricardo e Rafael Cal, o Nossa Vila - vila temática e gastronômica montada temporariamente no Clube Espanhol, em Ondina, funcionará às quartas, a partir das 16h, e de quinta a domingo, sempre a partir do meio-dia. “Entendemos o momento que estamos passando e decidimos aguardar mais um pouco. O importante é que vamos funcionar com o mesmo espírito junino, dentro de uma cidade cenográfica típica do interior da Bahia, tomando todos os cuidados possíveis nesse período de pandemia”, diz Ricardo Cal.

(Divulgação)

Vacinado, Caetano Veloso embarca para shows na Europa

Turnê europeia I

Caetano Veloso anunciou nas suas redes sociais que fará shows em agosto na Europa. No dia 28, o artista se apresenta em Hamburgo, na Alemanha, já no dia 28 será a vez de Paris, na França, receber o artista em duas apresentações no Pilhamonie acompanhado apenas do seu violão.

(Flora Negri/Divulgação)

Turnê de Lucas Santanna passará por 14 cidades europeias

Turnê europeia II

E por falar em turnê internacional, outro baiano que vai quebrar o jejum de shows fora do Brasil é o músico Lucas Santtana. De 26 de junho a 28 de agosto o artista se apresenta em 14 cidades europeias, incluindo a capital francesa e Viena, na Áustria.

Mundo a fora

O premiado livro Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Jr., que está há várias semanas no topo da lista dos mais vendidos no Brasil, vai ganhar edição búlgara. Na Bulgária, o livro, traduzido para o idioma búlgaro por Rada Gankova, sairá pela editora Lemur Books.

(Bruno Gomes/Divulgação)

Grife baiana desfila no SPFW reverenciando Exu

Estreia

A marca baiana Meninos Rei exalta a ancestralidade africana na estreia amanhã (23), às 19h30, na São Paulo Fashion Week com a coleção L’oju Esú, tradução do iorubá para Aos olhos de Exú.

(Julia Gonzalez/Divulgação)

Lia Gonzalez borda seus poemas em letras

Vida plena

Estilista, bordadeira, culinarista e agora escritora, Lia Gonzalez lança seu primeiro livro de prosas e poemas que abordam momentos de sua vida com humor. A obra UM BOCADO DE VIDA, inaugura o catálogo da Luminosa Livros, braço editorial da Luminosa Produções Artísticas, dirigida pela gestora cultural, atriz e escritora Maria Prado de Oliveira. O lançamento está previsto para o dia 15 de julho. “Acho que vivi um bocado. Um bocado de tristeza, um bocadinho de alegria, uma porção de sofrimento, um quinhão de regozijo, um farto pedaço de prazer, fatias de vida, que muitas vezes não me levaram a lugar nenhum, outras vezes, ao paraíso. A vida é um bocado de ideias”, sintetiza a autora sobre sua obra.

(Divulgação)

Ayrson Heráclito é artista visual

Alimento da Alma

O artista visual baiano Ayrson Heráclito é o convidado do projeto Alimento da Alma para uma conversa ao vivo e aberta ao público, que acontece no próximo dia 27 de junho (domingo), às 15h, no espaço virtual do Café-teatro Nilda Spencer no YouTube (youtube.com/c/cafeteatronildaspencer). A programação conta com exibição de trabalhos bastante representativos da carreira do artista, entre fotos e vídeos de performances, comentados por ele mesmo em uma conversa conduzida pelo produtor cultural Ugo Mello.

Em alta

Em seu primeiro ano de atuação, a startup baiana Chef2Chef foi indicada como uma das finalistas no prêmio Open Finance Awards 2021, que visa promover e valorizar as principais iniciativas e melhores projetos que facilitam o acesso, aprimoram produtos, serviços, inclusão financeira e que contribuam com o Open Banking no Brasil. Os vencedores serão conhecidos no dia 12 de julho numa cerimônia virtual.