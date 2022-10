Festival Conexão com o Paraíso estreia em Praia do Forte com Toni Garrido, Jau e Olodum

Shows reunindo atrações nacionais e locais e aulas de dança e de yoga prometem agitar o feriado prolongado da Proclamação da República em um dos destinos mais procurados da alta estação na Bahia.

Praia do Forte recebe, entre os dias 12 e 14 de novembro, a primeira edição do Festival Conexão com o Paraíso, com programação confirmada na vila e no Castelo Garcia D’Ávila, com foco em conectar público, música, dança e natureza e artistas nacionais e locais. Pela manhã, o público contará com oficinas gratuitas de yoga na vila. Ao pôr do sol, é a vez de aulas gratuitas de swing baiano, também na vila.

À noite, a programação acontece no Castelo Garcia D’Ávila, com ingressos a R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada) - à venda na Bilheteria Digital. No sábado (12), se apresentam por lá Toni Garrido, Pali Fem e Olodum.

Domingo (13), Márcia Freire, Jau e o projeto Autorais, que reúne Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Delrey cantando e contando histórias de clássicos da música baiana.

Encerrando a programação, a segunda-feira (14), véspera de feriado, leva ao palco do evento os shows de Luiz Caldas, Alexandre Peixe e Escandurras. “Após dois anos de paralisação das ações culturais presenciais, o festival pretende criar uma conexão entre o público e a cultura, promovendo bem-estar, difundindo a música local, baiana e brasileira, além de fortalecer o turismo no interior do estado”, conta Márcia Mamede, idealizadora do festival, que conta com patrocínio da telefonia Claro, através do Programa Fazcultura.

Esse é o primeiro patrocínio da empresa em um evento presencial a partir da retomada dos eventos. Os ingressos custam R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada) - vendas no link.