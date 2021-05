Festival de Cannes seleciona pela primeira vez um curta-metragem de animação baiano

(Foto:Matheus dos Anjos/Divulgação)

Karol Azevedo e Eduardo Tosta vão aportar na Côte D´Azur

Depois de fazer carreira e faturar prêmios em festivais nacionais e internacionais, chega ao Festival de Cannes, na França, em julho próximo, o primeiro curta-metragem de animação baiano. Maratonista da Quarentena, dos jovens cineastas Karol Azevedo (29) e Eduardo Tosta (22), é uma das cinco produções brasileiras a integrar a Short Film Corner do mais importante festival de cinema do mundo. Embora essa categoria não integre a mostra competitiva, os realizadores ganham em visibilidade e terão a oportunidade de participar de sessões de negócios com possíveis financiadores de seus projetos futuros. A dupla planeja participar in loco do festival, mas a viagem vai depender de como estarão as fronteiras até lá.

(Frame/Divulgação)

Filme já foi visto em festivais no Brasil, EUA Equador e Bulgária

Simples assim

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU-Bahia) quer incluir arquitetos e urbanistas no cadastro de empreendedor individual (MEI). Recentemente, um projeto de lei complementar (nº55/21) foi apresentado por um parlamentar baiano à Câmara dos Deputados. De acordo com Neilton Dórea, presidente da entidade, caso seja aprovado, os profissionais poderão optar pelo enquadramento no programa de Microempreendedor Individual .



Bizarrice I

O IPAC mandou instalar uma concertina de arame farpado sobre o muro do Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão, conjunto arquitetônico tombado pelo Iphan desde 1943. O resultado, que é bizarro e interfere na paisagem, assustou até o diretor do museu, Pola Ribeiro. “Tomei um susto quando vi”, disse.



Bizarrice II

Segundo Pola Ribeiro, a proteção é para dificultar o acesso do público à área interna do museu, sobretudo à praia do MAM que está fechada em função da pandemia. Até aí tudo bem, segurança é fundamental. O problema é a escolha de um equipamento de segurança que interfere na obra arquitetônica, cujo órgão responsável pela fiscalização é o Iphan que, procurado pela coluna, não se manifestou. O mesmo aconteceu com o IPAC que, segundo Ribeiro, foi o responsável pela instalação do arame farpado, não retornou nosso contato. Com a palavra o IPHAN.

Superação

A ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaíde Arantes fará a palestra de abertura do II Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana, no próximo dia 26. A magistrada que nasceu na roça e trabalhou como empregada doméstica vai compartilhar sua trajetória com os participantes e assim inspirar a juventude a perseverar para conquistar suas metas.

(Genilson Coutinho/Divulgação)

Meninos Rei vestiu artistas como Iza, Gilberto Gil e criou figurinos para BBB 21

Fashion boys

A marca baiana Meninos Rei, dos irmãos Júnior e Céu Rocha, aportou em São Paulo para a primeira ação que marcará sua participação no São Paulo Fashion Week. A dupla participa da produção de um fashion filme, que será lançado nas plataformas digitais do SPFW em junho, apresentando uma coleção-cápsula de cinco looks. Usada por nomes como Iza, Gilberto Gil, MV Bill e Lulu Santos, a marca é uma das oito selecionadas para um movimento que vai abrir espaço para estilistas negros e indígenas nas passarelas do SPFW.

(Kau Rocha/Divulgação)

Zeca de Abreu festeja 30 anos de carreira com espetáculo solo

Todos por um

Sem patrocínio para bancar o espetáculo de comemoração dos seus 30 anos de carreira, a atriz e diretora Zeca de Abreu recorreu a um financiamento coletivo para montar o monólogo A Filha da Monga, escrito especialmente para ela pelo diretor Luiz Marfuz. A montagem tem previsão de estreia para julho próximo, e para quem quiser colaborar o endereço é www.benfeitoria.com.br/afilhadamonga.

(Divulgação)

Sidney Quintela tem escritórios em três continentes

Campo & praia

O arquiteto Sidney Quintela assina o projeto do primeiro condomínio farm, a cinco minutos da Praia do Forte. O empreendimento leva a assinatura da Leão Engenharia, que tem o empresário Leopoldo Leão como um de seus sócios e vai unir o campo ao mar.

(Rose Lima/Divulgação)

Toda equipe do documentário foi testada e seguiu os protocolos

Partiu Rumpilezz

As filmagens do documentário Rum Rumpi e Lé – As Travessias de Letieres Leite foram iniciadas no último domingo, na Casa Rosa, no Rio Vermelho, com o registro das entrevistas do maestro baiano e do pesquisador Fabrício Motta. O filme, que tem produção da Janela do Mundo em parceria com a Macaco Gordo e é dirigido por Letícia Simões, deve ser concluído no final do próximo ano.



Streaming

E por falar na Janela do Mundo, o documentário Neojiba- Música que Transforma, produzido também pela Janela do Mundo e dirigido pelo cineasta Sérgio Machado, chegará à grade da Netflix no dia 1º de junho.