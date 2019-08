Festival de Inverno chega à 15ª edição com mistura de ritmos

Nem o frio de cerca de 15º C que tem sido registrado na cidade de Vitória da Conquista, no sul do estado, tem sido capaz de diminuir a expectativa para o Festival de Inverno Bahia. "Há dois climas na cidade: o de burburinho e expectativa para a festa, e o do inverno propriamente dito, que já está valendo", explica Luis Moreira, gerente executivo de Entretenimento da Icontent.

A agitação tem um motivo ainda mais nobre: esse é o 15º ano que o evento acontece na cidade, mais especificamente, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida. "A gente conversa com os taxistas, com os trabalhadores da rede hoteleira, com os donos de restaurantes e todos estão prevendo esse aumento na demanda nos próximos dias", complementa Moreira. De sexta a domingo, grandes nomes do show business passam pelo Palco Principal, numa edição que tem na diversidade de gêneros musicais a sua maior marca.

Pop, axé, MPB, pagode, forró, rock, funk e sertanejo se juntam prometendo uma grande festa para o público disposto a ouvir um pouco de tudo. "O tema essa ano é a diversidade musical. Já sentimos que o gosto das pessoas é aberto, as pessoas estão dispostas a ouvir qualquer gênero, desde que seja uma música leve, divertida. Então, procuramos ser bastante ecléticos, e trazemos o que há de melhor na música brasileira. Todos os artistas do Palco Principal estão com sucessos tocando nas maiores rádios do país", comenta Moreira. A mistura acontecerá ao som de IZA, Dilsinho, Marília Mendonça - todos estreantes no evento - e de Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Anitta, Frejat, O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo), Léo Santana e Nando Reis (veteranos).

(Foto: Divulgação)

“Esse ano, além do Palco Principal, temos a Arena TNT Eletro-Rock, com bandas locais, e o Palco Vila da Música Coca-Cola, que substitui o Barracão Universitário, que antes tinha uma programação bastante voltada para o forró. Vai continuar tendo forró, mas haverá outros ritmos. As bandas são de Conquista e região, mas também tem artistas com uma circulação boa no estado, como Danniel Vieira, Kart Love e Trio da Huanna", explica Moreira.

Palco Principal

Na sexta, 23, sobem ao Palco Principal os artistas Dilsinho, Marília Mendonça e Frejat, veterano do festival que está de volta com o show Tudo se Transforma, que faz um passeio por toda a sua carreira musical, desde as músicas do Barão Vermelho até as da carreira solo. Já Dilsinho e Marília Mendonça são estreantes, e responsáveis por levar o pagode romântico e a sofrência ao evento.

A segunda noite do festival terá Ivete Sangalo, O Grande Encontro, IZA e Léo Santana. Com Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, O Grande Encontro promete um repertório cheio de sucessos da música regional, e é um dos momentos mais aguardados da noite. IZA, que vem conquistando o Brasil com seu carisma no The Voice, promete um mix de pop e R&B, com pinceladas de soul e blues. Ivete, por outro lado, apresenta o repertório do seu mais recente DVD, o Live Experience, que celebra seus 25 anos de carreira. Quem encerra a noite é Léo Santana, que também gravou um DVD em São Paulo semanas atrás.

No domingo, 25, Conquista vai do pop ao forró com três veteranos: Nando Reis, Wesley Safadão e Anitta.

Classificação

A classificação do festival sofreu alterações. Pela nova orientação, menores de 12 anos não poderão entrar no evento. Já os adolescentes com idade entre 12 e 16 anos podem entrar, desde que acompanhados de pais ou responsável e com os respectivos ingressos. Jovens com mais de 16 anos podem participar do evento desacompanhados. Em ambos, um documento de identidade deve ser apresentado.



SERVIÇO

Festival de Inverno Bahia 2019

Quando: 23, 24 e 25 de agosto

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista | BA

Individual: R$ 120 (arena inteira); R$ 60 (arena meia); R$ 160 (camarote vip)

Passaporte: R$ 296 (arena inteira); R$ 148 (arena meia); R$ 384 (camarote vip)

Classificação: 12 a 16 anos, acompanhados de pais ou responsável; 16 anos desacompanhados

Abertura dos portões: 19h (sexta e sábado) e 18h (domingo)

Início dos shows: a partir das 19h (sexta, sábado e domingo)

Grade Palco Principal: Frejat, Dilsinho, Marília Mendonça, O Grande Encontro, Iza, Ivete Sangalo, Léo Santana, Nando Reis, Wesley Safadão e Anitta (grade sujeita a alteração)

Grade Palco Vila da Música Coca-Cola: Trio Lisbela, Le Kum Kré, Danniel Vieira, Robertinha, Terno e Chinela, Bar e Love, Trem Bala, Trio da Huanna, Unixote, Elas Cantam, Kart Love e Damas da Noite (grade sujeita a alteração)

Grade Palco Arena TNT Eletro-Rock: Banda Nêspera, Bernardino Band, DJs Falcão e David, Dona Iracema, Iago Galvão e Os Lokomotivos, DJs Meble e Dobie Music, Banda Dost, Banda Raulzísticos, DJs Victor Patez & Matheus Trindade e Arks (grade sujeita a alteração)

Ingressos: 2º Lote

Condições de pagamento: dinheiro, cartão de débito e/ou crédito em 6x sem juros nos cartões (exceto Hipercard)

Meia-entrada: é obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento

Taxa de Conveniência: nas compras pela Internet e nas lojas South Salvador, é cobrada taxa de conveniência de 10%

Compra sem taxa de conveniência: Loja Oficial (Boulevard Shopping), Central de Ingresso, Loja Taco e Banca Central

Bilheteria do evento: será encerrada à 1h

ITENS PROIBIDOS:

- Não é permitido entrar com objetos perfuro-cortantes ou inflamáveis

- É proibido o uso de substâncias ilícitas

- Não é permitida a venda de bebida alcoólica para menores de idade

- Não é permitido o uso de drone no espaço aéreo do Festival