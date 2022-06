Festival de Inverno de Morro do Chapéu terá Jorge Vercillo, Solange e Timbalada

O Festival de Inverno de Morro do Chapéu, que será realizado de 5 a 7 de agosto, divulgou sua grade de atrações e terá, entre as participações, Jorge Vercillo, Solange Almeida e Timbalada, além dos forrozeiros Targino Gondim e Dorgival Dantas. O evento terá ainda apresentações culturais e exposição de produtos artesanais e locais, durante todo o dia, enquanto as atrações musicais acontecerão à noite.

No primeiro dia, se apresentam os cantores Jorge Vercillo e Jau, além da banda Toque Dez. No segundo, serão quatro atrações: Selva Branca, Adão Negro, Targino Gondin e Solange Almeida. No último dia do evento as apresentações serão das bandas Afrodisíaco e Timbalada e o forrozeiro Dorgival Dantas. Durante o inverno, Morro do Chapéu, localizado na Chapada Diamantina, chega a atingir temperatura em torno de 10ºC.

O festival é realizado pela prefeitura de Morro do Chapéu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Seculte). De acordo com a prefeita Juliana Araújo, o evento tem o objetivo de potencializar o turismo da cidade, de forma a movimentar a economia local e atrair novos investimentos para o município.

“O festival será um grande evento que marcará culturalmente a região. Morro é uma cidade hospitaleira e diversas tradições, e terá no evento a valorização desta riqueza cultural, com a participação de artistas locais, mas também daqueles de reconhecimento nacional e internacional, sem contar com apresentações culturais de artistas da nossa cidade”, afirmou.

A prefeita destaca também que o evento também é importante para atrair olhares de empresários dos setores de suporte ao turismo, motivando a criação de novos investimentos no município e ampliando a oferta de hospedagem, bares e restaurantes, entre outros.