Festival de Montreux libera shows dos baianos

A Fundação Claude Nobes, em Montreux, que administra o Festival de Jazz de Montreux realizado desde 1967 na Suíça, resolveu disponibilizar para exibições em TVs a 2ª Noite Brasileira (conhecida como Noite Baiana). A noite aconteceu em 1987, baseada no Fest in Bahia, fruto de um acordo de Claude Nobs, idealizador do festival, com o produtor musical Daniel Rodrigues.

Ivete, Margareth e Daniela, no Festival de Montreux, em 2005

Durante 20 anos consecutivos, sempre com a sala principal Stravinski cheia, participaram os artistas baianos Gilberto Gil, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Pepeu Gomes, Simone Moreno, Tonho Matéria, Timbalada, As Meninas, Araketu, Olodum, Bragadá, Banda Eva, Banda Mel, Chiclete com Banana, Cheiro de Amor, Asa de Águia, Armandinho , Dodo & Osmar, Harmonia do Samba , É O Tchan e Terra Samba. Estes shows foram gravados em áudio e vídeo em alta resolução, numa parceria entre MJF, Sony, Warner Music e NHK televisão japonesa.

Manno Góes e Tuca Fernandes: de conversa em conversa

Não se surpreendam se ainda este ano os cantores e compositores Manno Góes e Tuca Fernandes anunciarem oficialmente o retorno do Jammil com os dois num projeto especial. A coluna apurou que eles já vinham conversando há algum tempo. E os intervalos diminuíram desde o domingo passado, depois que o Faustão exibiu um número de 2006, quando eles estavam juntos. Rolou a maior “sentimental journey”. Além disso, os fãs começaram a incentivar um retorno, sem saber que a ideia já passava na cabeça de ambos. Vamos aguardar.

Lincoln vai realizar um “Carnaval” no Teatro Jorge Amado

O Teatro Jorge Amado foi o local escolhido pelo cantor Lincoln para a sua segunda live, batizada de Pipoca do Lincoln e que vai homenagear o Carnaval. A transmissão acontecerá no dia 4 de julho e vai contar com as participações especiais dos cantores Bruno Magnata (La Fúria), O Poeta e Lucas Kart, do Kart Love – com quem gravará uma canção inédita. Além deles, interagem com o público os influenciadores digitais Leo Marques, Alesson e Dinho Junior. Mas tudo, segundo o músico, respeitando as regras de isolamento social.

“Inspira: A Esperança Equilibrista”

João Bosco, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Zélia Duncan, Leila Pinheiro e a Orquestra Maré do Amanhã estarão reunidos no palco virtual da live Inspira: A Esperança Equilibrista, no próximo sábado (27), às 18h. O espetáculo será transmitido pelos canais da Inspirartes Produções Culturais, no YouTube e Facebook. Este encontro é patrocinado pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae).

TUM-TUM-TUM*

1. Cantor, compositor e backing vocal de Saulo, Renan Ribeiro realiza nova live nessa sexta (26), às 20h30, em seu canal no YouTube. Dessa vez, ele será acompanhado de Pedrinho Fonseca na direção musical e programação de teclados. No repertório, músicas autorais e conhecidas do público. Tudo o que for arrecadado será doado para o backstageinvisivel e para a paróquia São Jorge

2. Peu Alves, que também é cantor e compositor, já programou sua live nesse sábado (27), às 17h, no canal do YouTube da Kumbuka Art. Para essa jornada, ele será acompanhado por sua banda, formada pelo baterista Gabriel Zunga, pelo tecladista Jorge Victor e pelo baixista Mateus Fraga. O Kumbuka é o estúdio de audiovisual do fotógrafo e músico Rafa Mattei.

3. A cantora Mariana Fagundes prepara um show especial para o dia 4 de julho, às 16h, através de seu canal oficial no YouTube. Ela apresenta pela primeira vez a Live da Mari, com um repertório da carreira, que tem músicas como É Só Me Chamar, Simbora Beber, Eu Tô Ficando Louca, além das recentes Tá Melhor Que Antes, BebeZona e Tu Tu Tu (com participação de Léo Santana) que fazem parte do repertório de seu novo DVD, Ah! Mar.