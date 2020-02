Vaaaaai, Safadãoooo! O cantor Wesley Safadão animou a galera e ajudou todo mundo a dar a volta por cima no último dia de Festival de Verão. Ele cantou grandes sucessos como Camarote, Decreto Liberado e entrou na moda do Tudo OK. Confira alguns cliques do show feitos por nossa fotógrafa Marina Silva.

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)