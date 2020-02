Festival de Verão 2020: veja fotos do show da banda Melim

Paz e amor: essa foi a vibe da apresentação da banda Melim no Palco Dique, neste domingo (2). Os três irmãos, Rodrigo, Diogo, Gabriela Melim levaram para o show do Festival de Verão canções "good vibes" como Peça Felicidade e os hits Meu Abrigo e Ouvir Dizer.

O show mesclou pop com reggae no trecho de Hipnotizou, Era Pra Ser outra Canção Feliz e Maju, além de covers de Maskavo (Um Anjo do Céu), Bob Marley (Three Little Birds e Is This Love), Chimarruts (Versos Simples) e Gilberto Gil (Vamos Fugir). Quem é da tchurrrma vibe positiva aí? Confere as fotos de Marina Silva.

(Fotos Marina Silva/CORREIO)