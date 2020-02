O cantor Vitão estreou no Festival de Verão neste domingo (2), no Palco Dique Coca-Cola. A cada música e interação, os fãs - em sua maioria adolescentes e mulheres- respondiam com muitos gritos e coro. O cantor de 21 anos cantou sucessos como 'Complicado', 'Café e 'Sei lá'.

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)