O gigante Léo Santana lotou o Palco Arena do Festival de Verão e não deixou o público parar ao som de hits como Crush Blogueirinha, Contatinho, 10 Beijos de Rua, Encaixa, Psiquiatra do Bumbum, Vai dar PT, Quanto Custa? e, claro, Santinha. Pensa no cara que manda no Festival de Verão? É ele! Confira alguns cliques da nossa fotógrafa Marina Silva.

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)