Festival Gastronômico volta ao Shopping da Bahia e homenageia Eliana Kertész

Retornando para sua terceira edição, o Festival Gastronômico do Shopping da Bahia começa nesta quinta-feira (19) e segue até o dia 30 de setembro. Ao todo, cinco restaurantes terão pratos especiais inspirados pela homenageada deste ano, a artista plástica baiana Eliana Kertész.

Durante estes 40 dias, os clientes poderão conhecer os novos pratos com preço especial de R$ 46,90. O evento vai contar com a participação dos restaurantes Mariposa, Paris 6, Farid, Pereira Café e Outback. Outro diferencial é que, a cada três refeições consumidas no período do Festival em três restaurantes diferentes, o cliente leva pra casa um prato de porcelana decorado com imagens de diversas esculturas icônicas da artista.

A nova edição do evento vai contar ainda com a curadoria de um dos maiores nomes da gastronomia baiana, o chef Fabrício Lemos, que comanda os restaurantes Origem e Ori, Mini Bar Gem e Fera Palace.

Alameda Eliana Kertész

Além de ser a homenageada pelos chefs dos restaurantes, o Shopping da Bahia vai inaugurar a alameda Eliana Kertész durante o evento de lançamento do festival, como mais uma forma de lembrar da marcante vida e obra de Eliana. Ousada, política e revolucionária, a artista ganhou reconhecimento internacional ao retratar esculturas que trazem à tona a beleza e sensualidade de mulheres gordas.

Ao término do evento, o público que frequenta o Shopping da Bahia ainda vai poder apreciar a exposição permanente de uma gordinha produzida especialmente para a ocasião. A escultura vai ficar localizada próximo ao Pereira Café, na alameda batizada no 3º piso.

Esta vai ser a segunda obra de Eliana no Shopping da Bahia, que recebeu a "Ninoca" no começo deste ano. A escultura, atualmente exposta na Praça Divaldo Franco, no 2º piso, foi feita como uma homenagem à filha, Mariana Kertész, e aos netos, os gêmeos Antônio e Felipe.

Confira a lista dos pratos participantes do Festival

Paris 6 - Arroz de Moqueca com Peixe Grelhado, Farofa de Limão e Azeite de Ervas

Outback - Arroz com Ribs on The Barbie (costela) desfiada e molho demi glace

Farid - Carne do sol de cordeiro grelhado, acompanha Purê de abóbora rústico com farofa de nozes com castanha crocantes, couve no alho com farelo de linguiça de cordeiro

Mariposa - Camarão empanado em tapioca e queijo coalho, acompanhado de purê de abobora e baião de feijão verde com arroz integral, queijo coalho grelhado e cubinhos de abóbora.

Pereira - Carne de Panela com Mousseline de Cenoura, Couve e Farofa de Tapioca