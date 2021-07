Festival Tempero Bahia vai acontecer no final de agosto com o tema O Sertão e o Mar

(Divulgação)

Djanira Dias e Tereza Paim promovem 3ª edição do Tempero Bahia

Com o tema O Sertão e o Mar, o Festival Tempero Bahia vai acontecer no final do mês de agosto reunindo um time dos melhores restaurantes da cidade, além de chefs da Bahia e do Brasil. O evento, que está na sua quarta edição e reúne gastronomia, arte, cultura e música instrumental, integra o Calendário Nacional do Ministério do Turismo desde 2019. O festival, que é promovido pela empresária Djanira Dias com curadoria da chef Tereza Paim, foi criado a partir do sucesso do Festival Tempero do Forte que acontece há 14 anos na Praia do Forte.

Victor Lacerda e Karlo Dias comandam a Agência LK

Novos voos

A Agência LK, dos empresários baianos Victor Lacerda e Karlo Dias, está se consolidando como uma empresa de estratégias globais. Durante as festas juninas, a empresa coordenou uma equipe de mais de 20 profissionais de comunicação espalhados por nove estados, capitaneando soluções de comunicação e relacionamento com a imprensa para marcas da Ambev (Bohemia e Magnífica), além de outras como Cheetos, Nívea, Brilux e Minhoto. Atuando no mercado nacional a partir do Nordeste há mais de uma década, a LK avança para o Norte e Sudeste com as inovações que implantou durante a pandemia. “Ampliamos nossa estrutura e passamos atender a diversos estados brasileiros com um modelo de Relações Públicas e Imprensa, não apenas das capitais, mas também no interior, que privilegia a valorização da cultura local”, afirma Lacerda.

HQ de Hugo Canuto no acervo de museu americano

Conquista I

O livro de Histórias em Quadrinhos Contos dos Orixás, do baiano Hugo Canuto, foi adquirido pelo Smithsonian National Museum of African Arts, sediado em Washington, nos Estados Unidos. A obra, lançada em 2019 e que está na terceira edição, adaptou para o universo de HQ os mitos e lendas dos orixás.

Hugo Canuto é autor da HQ Contos dos Orixás

Conquista II

De acordo com Hugo Canuto, a aquisição da sua obra pelos americanos partiu da própria instituição. “Um dos curadores entrou em contato comigo manifestando interesse e fechamos o acordo. Agora, a obra estará disponível para exibição e consulta ao público, com fins educacionais e de pesquisa”, conta. De quebra, Canuto doou algumas artes da série de ilustrações Orixás criada por ele em 2016 ao museu. “A ideia é divulgar a cultura e a produção da Bahia e do Brasil entre os americanos”, diz.

Restaurante Fasano vai promover feijoada aos sábados

Volta da tradição

O Fasano promete resgatar uma tradição que há muito andava esquecida na Bahia: as feijoadas promovidas por hotéis aos sábados. A partir do próximo dia 10 o restaurante da rede hoteleira realiza a primeira edição da Feijoada Fasano, das 12h30 às 17h, com direito a boa música e cardápio assinado pelo mago da cozinha Lomanto Oliveira. O bufê, com direito a saladas, feijoada e sobremesa, vai custar R$ 115,00. Sucesso à vista!

História Brasileira I

Notícia boa que chega lá da Ilha de Itaparica O historiador e escritor Antônio Risério está com um livro novo no prelo. As Sinhás Pretas da Bahia: Suas Escravas, Suas Joias trata, sob uma perspectiva sócio histórica, da formação e resistência de uma elite socioeconômica formada, no Brasil colonial e imperial, por mulheres negras, crioulas e mestiças, de origem banto, jeje ou nagô, que foram trazidas escravizadas pelo tráfico transatlântico da África subsaariana.

Escritor Antônio Risério vai lançar novo livro

História Brasileira II

A obra As Sinhás Pretas da Bahia: Suas Escravas, Suas Joias, que sai pela editora Topbooks, conta a história dessas mulheres que transplantaram culturas com vínculos de ancestralidade impregnada de uma religiosidade cujas raízes de africanidade se transformaram nas africanias que fortificaram os alicerces do candomblé de estrutura conventual jeje-nagô da Bahia.

O artista visual Elano Passos

Dose dupla

O artista plástico Elano Passos foi quem criou o troféu que vai premiar os seis projetos arquitetônicos da próxima edição do Prêmio A|D, que acontece no dia 28 de julho, às 16h, na Innova Coworking Salvador. Coube ao baiano também a ilustração da capa da publicação do Anuário de Arquitetura e Decoração da Bahia que vai reunir os trabalhos dos vencedores.

Beleza pura

A Amávia vai lançar, na próxima quinta-feira (8), às 17h, na Maison Clara Glasso Bistrô, na Pituba, uma linha de produtos desenvolvida especialmente para cabelos descoloridos, de uso pré e pós-descoloração. A indústria baiana foi a vencedora, em 2019, do Prêmio de Melhor Produto de Beleza para Cabelos do Brasil, na categoria Tecnologia e Inovação da Atualidade Cosmética, pelo seu produto Névoa Micelar.