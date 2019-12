Fiat e Visa anunciam carro capaz de fazer pagamentos

A novidade anunciada pela Fiat e pela Visa prevê, para 2020, os primeiros protótipos de carros capazes de realizar pagamentos. Pedágios, drive-thrus e postos de combustíveis seriam os primeiros alvos da nova tecnologia, parecida com a já utilizada pelo Sem Parar porém com a função crédito incorporada ao carro.

O cartão de crédito que estaria atrelado seria acessível apenas quando o dono do cartão estivesse nele e um número de cartão diferente seria gerado eletronicamente a cada compra. Segundo os fabricantes só essas medidas garantem um ótimo nível de segurança em todo o processo.

No item segurança, aliás, as empresas depositam um dos principais focos no desenvolvimento da nova plataforma de pagamentos que representa mais um passo para aposentar o velho cartão de crédito plástico. Agora é esperar para ver melhor como vai funcionar o que poderíamos chamar de “carro de crédito”.

Algoritmo anti-suicídio

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a revista de música Rolling Stone Brasil e a agência África. Usando como base estudos que mostram que pessoas com tendências ao suicídio usam determinadas palavras com mais frequência as duas empresas encomendaram um sistema que analisa postagens públicas do Twitter e detecta tendências suicidas em pessoas que usam a rede.

Logo após o algoritmo direciona as mensagens mais prováveis para uma análise, por parte de especialistas na área, que excluem eventuais textos que tenham tom de brincadeira. Os donos das mensagens com sinais de que há um problema recebem, de um perfil amigável, mensagens indicando o número do Centro de Valorização da Vida, o 188. O vídeo que explica a campanha mostra que, se alguém houvesse analisado as letras escritas por artistas como Kurt Cobain, que cometeu suicídio em 1994, talvez ele pudesse ter sido ajudado.

A tecnologia para auxiliar no combate a suicídios é uma das 8 finalistas na categoria Inovação do Prêmio SIM, da Semana Internacional de Música de São Paulo, que acontece entre os dias 04 e 08 de dezembro. Acesse https://rollingstone.uol.com.br/dontletsuiciderock/ e veja o vídeo da campanha #donletsuiciderock.

Sobram vagas em tecnologia

Segundo a Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), sobram a cada ano cerca de 20 mil vagas para profissionais de tecnologia no país. A projeção é de um déficit de 290 mil profissionais até 2024. Muitas empresas estão enfrentando essa falta de profissionais com programas internos de capacitação. Diversas delas, especialmente startups, estão recorrendo a parcerias com universidades para desenvolver profissionais especializados.

É o caso, por exemplo, da startup 7Waves que desenvolveu um aplicativo para ajudar as pessoas na definição de metas para alcançar seus objetivos de vida. Rodolfo Ribeiro, CEO da empresa, reforça que o maior desafio está mesmo na qualificação: “Tem sido desafiador encontrar profissionais com as qualificações necessárias para as funções que uma empresa pautada em inovação demanda. Por isso, temos optado por privilegiar nos processos seletivos a aderência aos nossos valores, o fit cultural e à vontade de aprender do indivíduo”.

Confira algumas startups com vaga abertas que requerem habilidades ou afinidade com tecnologia:

ilegra

Empresa global de design, inovação e software, possui 100 posições abertas nas unidades de Porto Alegre e São Paulo. Os principais postos são para desenvolvedores front end e back end, quality analyst, agile coach, UX researcher, UX designer, digital services leader e DevOps pre sales engineer.

Followize

A plataforma de gestão de leads e vendas possui vagas em aberto na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Divididas entre efetivos e estagiários, as vagas são principalmente para os setores de programação e marketing.

SenseData

Plataforma de Customer Success possui 10 vagas em aberto na cidade de São Paulo, em todas as áreas da companhia, principalmente desenvolvimento (TI) e customer success.

leadlovers

Plataforma de automação de marketing digital localizada em Curitiba conta com oportunidades em aberto para desenvolvedores, dentre outras funções técnicas.

7waves

Com sede em Sorocaba (SP), a empresa oferece oportunidades nas áreas de tecnologia, customer success e gestão de produto.

UP Consórcios

A fintech sediada em Santana de Parnaíba (SP) está com vagas abertas para desenvolvedores e analistas de dados.