'Ficar fora da final é complicado', lamenta Nino Paraíba

O Bahia terá três desfalques no jogo de volta da final da Copa do Nordeste. O técnico Dado Cavalcanti não poderá contar com o lateral direito Nino Paraíba, o zagueiro Luiz Otávio e o volante Patrick no reencontro com o Ceará, sábado (8), às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza.

Os três estão suspensos. Nino e Patrick levaram o terceiro cartão amarelo durante a derrota por 1x0 na tarde deste sábado (1º), em Pituaçu. Já Luiz Otávio ganhou a chapa vermelha após dar um carrinho em Lima. A entrada com as travas da chuteira na canela do adversário fez com que ele fosse expulso de campo aos 19 minutos do primeiro tempo.

"Temos que pensar no próximo jogo, que é lá. Eu estou de fora, porque tomei o terceiro cartão, mas meus companheiros vão fazer de tudo pra gente buscar o título lá dentro. Ficar fora de um jogo da final é complicado", lamentou Nino Paraíba após o apito final.

O técnico Dado Cavalcanti precisará administrar aos ausências, já que precisará correr atrás do prejuízo. Se der empate no reencontro, o Ceará, atual campeão, fica com a taça. Se o Bahia vencer por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis.