'Ficou tudo espalhado', conta funcionário de convento roubado em Salvador

Uma porta da capela arrombada e objetos espalhados. Foi este o cenário que os funcionários do Convento das Mercês encontraram na manhã desta segunda-feira (10), após o local ser invadido durante a madrugada.

"Quando chegamos para trabalhar, encontramos tudo espalhando. Vários papéis no chão. Como a gaveta da recepção estava trancada, ele acreditou que havia algo de valor e arrombou também", relatou uma funcionária.

Na hora do roubo, estavam no convento 14 freiras com idade avançada, uma técnica de enfermagem e um segurança da noite, que toma conta da escola e do convento. Este é o primeiro arrombamento em 15 anos.

"Depois do que aconteceu, a porta da capela foi reforçada, com uma barra de ferro que funciona como uma trava", completou a funcionária.

O local tem um sistema de câmeras que poderá ajudar nas investigações, mas a polícia já tem suspeito. "As características apresentadas durante a apuração, batem com um suspeito que vem agindo de forma semelhante furtos no centro usando camisa de manga comprida e capuz", declarou o delegado Maurício Cortês Moradilho, titular da 1ª Delegacia (Barris), que investiga o caso.