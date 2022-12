Fiéis agradecem pelo ano vivido na Igreja de São Lázaro e São Roque

Existem momentos que só Salvador é capaz de proporcionar e quem mora ou visita a capital baiana sabe bem disso. Tomar banho de pipoca antes de entrar em uma Igreja Católica é uma dessas circunstâncias, que ocorre tradicionalmente nas segundas-feiras do ano. E que ganha um sentido ainda mais especial na última segunda-feira do ano, quando muitos fiéis se reuniram na Igreja de São Lázaro e São Roque, na Federação, para agradecer as bênçãos recebidas no ano que se encerra. Houve muita emoção e afeto na demonstração do sincretismo religioso - marca da primeira capital do país.

A ligação da empresária Sauanne Bispo, 37, com São Lázaro vem de berço. Sua mãe era uma das responsáveis por organizar a lavagem em homenagem ao santo católico e, desde pequena, Sauanne aprendeu que poderia recorrer à fé nos momentos de maiores dificuldades. Em 2017, nos bancos da mesma Igreja, a mulher, na época grávida, implorava para que a vida desse uma virada.

“Eu sempre me senti tão ouvida por São Lázaro, ele já me viu chorar muito. Em setembro de 2017 eu fui naquela Igreja quando estava falida, tinha acabado de vender meu carro por uma mixaria para pagar as dívidas”, relembra Sauanne. As preces foram ouvidas e com muito esforço, é claro, a menina nascida e criada no Garcia se tornou uma executiva bem sucedida.

Suanne levou a filha pela primeira vez na celebração (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Cinco anos depois, Sauanne voltou ao local no dia em que completou 37 anos e apresentou à filha o lugar que faz parte da sua história . Dessa vez, foram feitos apenas agradecimentos.

“Para mim, é muito mais do que a religião, é sobre a fé. Eu estou ensinando minha filha a acreditar em algo que a gente não vê, mas que escuta a gente”, diz.

Assim como Sauanne, muitos outros devotos de São Lázaro e São Roque no catolicismo e Omolu e Obaluaê, nas religiões de matriz africana, subiram as escadarias da Igreja como sinal de agradecimento. Na última segunda-feira do ano foram realizadas seis missas, entre às 5h30 e 16h. Algumas delas celebradas pelo pároco da Igreja, Cristóvão Przychocki.

Devotos compareceram nas missas que ocorreram durante todo o dia (Foto: Marina Silva/CORREIO)

“Nós celebramos em clima de Natal, que transborda nos corações das pessoas. Os devotos chegam desde cedo simplesmente para agradecer pelas graças recebidas do nosso Pai do Céu com a intercessão de São Roque e São Lázaro”, contou o pároco.

Para o polonês Cristóvão Przychocki, a mistura entre matrizes africanas e católicas é uma demonstração dos ensinamentos de Jesus.“Nós vivemos [o sincretismo religiosos] de uma maneira muito humana, de olhar para o próximo. É isso que Jesus nos ensina. Ele veio para abençoar a todos, é isso que transmitimos”, explicou.

*Com orientação da Chefe de Reportagem Perla Ribiero.

