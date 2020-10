Fiéis levam animais para receber bênçãos no dia de São Francisco de Assis

No ano passado, a cadelinha Esperança contraiu cinomose, uma doença grave que causa paralisia em cães. Na época, a tutora de Esperança, a auxiliar de cozinha Ana Paula de Deus, 45 anos, buscou cuidados veterinários para a pequena e pediu a intercessão de São Francisco de Assis para salvar o animal. Deu tão certo que as duas foram na manhã deste domingo (4) à Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico, para agradecer pela graça alcançada.

Ana Paula e Esperança estiveram entre os que encheram o templo na primeira missa de 4 de outubro, em homenagem ao santo. A celebração é conhecida por abençoar animais, e os cachorros não foram os únicos: teve cágado e até hamster. A celebração saudou a natureza e trouxe à reflexão um dos princípios básicos das pregações franciscanas: viver com pouco e colocar o sentido da vida no outro.

“Nesse dia tão caro para devotos e cristãos de todo o mundo, é preciso que reflitamos sobre o exemplo desse homem santo e sobre o consumo insaciável e descontrolado que parece tomar conta dos dias de hoje, afastando as pessoas do verdadeiro sentido da vida”, disse o arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha, que presidiu a celebração.

Razões de existir

Apesar das medidas sanitárias de distanciamento social, o templo esteve cheio de fiéis, que fizeram questão de estar presentes para receber as bênçãos no local. Quem não conseguiu ir, acompanhou pela internet.

O auxiliar de logística George Souza, 22, cumpre a tradição desde criança. Ele sempre teve um encanto e um cuidado com plantas e animais. “Acredito que a maior lição passada por São Francisco foi que é possível falar e estar com Deus através da natureza, que é possível viver o evangelho com simplicidade, que é possível viver a fraternidade sem excluir esses irmãos que são os recursos naturais e suas manifestações”, completou.

Animais foram levado pelos fiéis para receber as bênçãos do santo: além de cachorros, teve cágado e até hamster (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Ao final da celebração, os religiosos da Ordem e da Irmandade de São Francisco distribuíram mudas de plantas como manjericão, capim limão, erva cidreira, boldo e palma. De acordo com o Frei Felipe Ferreira, a entrega das mudas e dos chás fez referência ao que foi discutido durante o novenário em homenagem a São Francisco. “Fizemos questão de ampliar as reflexões sobre não se acomodar diante da vida, inclusive diante da vida presente na nossa casa comum: o planeta Terra”, afirmou.

Mudas de plantas foram distribuídas durante as celebrações deste domingo (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Concluídos os festejos, a comunidade religiosa saiu em carreata pelas ruas do Centro Histórico, distribuindo bênçãos e aspergindo água benta em animais e seus cuidadores. Ao longo de todo o dia, os devotos puderam acessar a Igreja e a última missa aconteceu às 18h. Toda a programação do novenário e do dia festivo pôde ser acompanhada, ao vivo, pelo Youtube, através do canal do Convento de São Francisco.

Mas, as festas não se restringiram ao Centro. Na Boca do Rio, a Paróquia São Francisco de Assis também realizou novenário, missa, bênção dos animais e o almoço “Caruru Franciscano”, delivery e drive thru, desde às 11h. A imagem de São Francisco de Assis participou de uma procissão pelas principais ruas do bairro e o Arcebispo também celebrou a missa das 17h.

Em Saramandaia, os fiéis participam do tríduo, que escolheu como tema: “São Francisco de Assis, ajuda-nos a compreender a família como um tesouro da Igreja”. Com o tema “Senhor, o que queres que eu faça?”, os devotos de São Francisco de Assis também participaram dos festejos na Paróquia São Francisco de Assis (Alto de Coutos), às 19h.