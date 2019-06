Fies 2019: inscrições para o segundo semestre começam em 25 de junho

O edital do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (31) com as regras válidas para o segundo semestre. As inscrições acontecem entre 25 de junho e 1º de julho, até às 23h59 (horário de Brasília), no sistema eletrônico FiesSeleção. A inscrição só será permitida para candidatos que atendam às seguintes exigências fixadas no edital:

Participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota mínima de 450 pontos nas provas objetivas e pontuação acima de zero na redação. Renda familiar mensal bruta per capita de até 03, na modalidade Fies, ou até 05 salários mínimos, modalidade P-Fies.

Resultado do Fies 2019

O resultado do Fies 2019, válido para o segundo semestre, será publicado em 9 de julho. Na modalidade Fies, haverá apenas uma única chamada e também lista de espera. Já o P-Fies será divulgado apenas em chamada única. Candidatos não pré-selecionados na chamada única da modalidade Fies 2019.2 constarão de lista de espera a ser utilizada para fins de preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas, observada a ordem de classificação.

Quem for pré-selecionado na lista de espera do Fies deve acessar a página eletrônica FiesSeleção em até três dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da pré-seleção, para complementar a inscrição e estar apto a contratar o financiamento

Cronograma:

Inscrições: 25 de junho a 1º de julho

Resultado: 9 de julho

Lista de espera: 15 de julho a 23 de agosto