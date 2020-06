Fifa 21 ganha trailer na EA Play: confira preço e data de lançamento também

A EA Play Live 2020 rolou na última quinta-feira e trouxe algumas novidades, entre elas o primeiro trailer de Fifa 21. É um vídeo especial da EA Sports, que conta com telas do Madden 21 também e dá indícios de que a nova capa será ou Mbappé, atacante dp PSG, ou algum jogador do Liverpool, clube que assinou um contrato especial com a produtora recentemente. O francês aparece no vídeo e o time inglês na maioria das imagens disponiblizadas do jogo.

Lançada com o add-on no Fifa 20, a Taça Libertadores estará na edição 21 desde o início, assim com a Uefa Campions League, que segue com direitos ligados à EA. Pouco antes da EA Play, a página da empresa anunciou no Steam a data de lançamento do jogo: 9 de outubro. O valor é aquele mesmo, bem salgado: R$ 299 (Edição Standard), R$ 399 (Edição dos Campeões) e R$ 499 (Edição Ultimate + Bônus por Tempo). Já dá até pra comprar na loja da Microsoft (com desconto) ou no Steam.

Não há muitos detalhes do jogo (o Fifa teve a tenção muito menor que jogos como o The Sims 4, por exemplo), mas é certo que haverá uma edição do game para os consoles da nova geração PlayStation 5 e XBox Series X, que só devem chegar ás lojas no final desse ano. Quem tiver comprado o Ffa 21para PS4 ou Xbox One e comprar um console novo, terá o upgrade gratuito. O jogo também, claro, será lançado para PC.

Se liguem no trailer:

No resto da EA Live, o que me impressionou mesmo foram os gráficos dos jogos que estão sendo desenvolvidos para os consoles da nova geração. O realismo é absurdo. Deem uma olhada (já no ponto do anúncio feito pela chefe-executiva de estúdios da EA, Laura Miele):