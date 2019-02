Figurino de Tio Paulinho é feito com embalagens recicladas

Em 26 anos de história. o Tio Paulinho, à frente do bloco infantil Happy, sempre usou o mesmo figurino. Porém, neste ano, o traje será diferente. Criado pela estilista baiana Luciana Galeão, o macacão foi produzido com embalagens recicladas de biscoitos e salgadinhos.

“Nós precisamos, cada vez mais, respeitar o meio ambiente. Esta é uma ação educativa que reforça a importância quanto ao reaproveitamento de materiais de reuso e ao descarte adequado do lixo que é gerado diariamente em nossas diversas atividades. O Bloco Happy faz um desfile à beira mar, para as famílias. Por isso, este ano estamos com o tema “Viva a Natureza” por entender que esta preocupação é de todos, inclusive de nós, artistas”, comentouTio Paulinho.

Já para Luciana, o figurino é uma forma criativa de alertas famílias e crianças. “Através da roupa, queremos despertar nas famílias que atividades lúdicas e recreativas podem ser feitas com material de reuso, diminuindo o impacto ambiental. Não é só uma roupa: é um projeto que envolve moda e sustentabilidade”.

O desfile acontece no sábado (2) de Carnaval, no circuito Barra-Ondina.